Genk-trainer Wolf blikt vooruit naar duel tegen Salzburg: “Score maakt niet uit, ik wil gewoon winnen” Redactie

26 november 2019

13u24 0 Racing Genk Vanavond is het de beurt aan Club Brugge, morgen verdedigt Genk de Belgische eer in de Champions League. De thuiswedstrijd tegen RB Salzburg wordt meteen ook de eerste op het kampioenenbal van nieuwbakken coach Hannes Wolf. De Duitser blikte samen met Joachim Maehle vooruit naar de wedstrijd.

Het is voor Wolf zijn eerste wedstrijd in de Champions League, en tevens ook zijn eerste thuiswedstrijd in Genk: “We kijken er naar uit, we maken zeker een kans. Ik ken de Duitse filosofie van Salzburg, ze kunnen snel omschakelen, hebben veel mensen in het middenveld en jagen met een hoge intensiteit om meteen de bal terug te winnen. We moeten meteen klaar zijn vanaf de aftrap en de ruimtes klein houden.”

Genk moet met een grote scoren winnen om nog een kans te maken op een Europese overwintering. Op de vraag hoe de coach wil beginnen aan zo’n match, antwoordde hij strijdvaardig: “De score maakt me niet uit, we gaan blij zijn als we kunnen winnen in Genk. Genk heeft nog niet kunnen winnen in de Champions League, dus dat is het doel. We moeten voorzichtig zijn, maar spelen met vertrouwen.”

Maehle: “We zijn nu meer voorbereid”

Genk verloor de heenwedstrijd met 6-2, Maehle stond in de basis: “De heenwedstrijd was een lastige match voor ons. Je merkt het verschil tussen de Champions League en de Belgische competitie. Onze tactiek was toen totaal anders dan nu, we zijn meer voorbereid en hebben meer ervaring dan toen”, aldus de rechtsachter van Genk.