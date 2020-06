Genk staat voor cruciale week in dossier rond Dessers: nog geen akkoord, wel positieve gesprekken Kjell Doms Bart Fieremans

15 juni 2020

06u28 2 Racing Genk Week van de waarheid voor Racing Genk en Cyriel Dessers. De Limburgers zitten opnieuw rond de tafel met Heracles Almelo. Een akkoord op clubniveau tussen de Limburgers en Heracles Almelo is er nog niet, maar de gesprekken evolueren wel in gunstige richting.

Bij Genk hopen ze deze week op een echte doorbraak in het dossier. De Limburgers willen de 25-jarige topschutter uit de Eredivisie graag inlijven, maar de vraagprijs van rond de vijf miljoen bleek tot dusver een obstakel. Beide partijen zouden nu toch naar mekaar toegroeien. Langs de uitgaande kant beweegt er ook wel wat in Genk, zo staat Kosovaar Edon Zhegrova (21) in de belangstelling van een aantal Franse clubs. Zhegrova werd afgelopen seizoen gehuurd door het Zwitserse Basel, maar zij besloten om de aankoopoptie van 3,5 miljoen euro niet te lichten.

Racing Genk begint vandaag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat doet het zonder de eerste zomertransfer, de 24-jarige Colombiaanse verdediger Daniel Muñoz zit nog vast in zijn thuisland. Het Colombiaanse luchtruim is voorlopig nog gesloten door de coronacrisis, waardoor Muñoz nog niet naar ons land kan afreizen. Ook Kouassi en Onuachu zijn er voorlopig nog niet bij. De twee zitten vast in respectievelijk Ivoorkust en Nigeria, Genk doet er alles aan om de twee zo snel mogelijk in België te krijgen.

Ook Bongonda zal er vandaag niet bij zijn, hij verblijft in Italië. Spelers die tijdens de coronacrisis zijn blijven doortrainen in Genk hebben van de club de toestemming gekregen om zich een paar dagen later op de club te melden, dat is onder meer het geval voor Bongonda. De andere spelers gingen gisteren al even langs bij de clubdokter voor een medische check-up en gingen ook hun nieuwe trainingskledij oppikken.

Vandaag staat de eerste training op het programma, een fitness-sessie in de grote outdoortrainingshal. Op Bryan Heyen - herstellend van een kruisbandletsel - en Kristian Thorstvedt - revaliderend van een voetbreuk - na, verschijnt iedereen op het trainingsveld. Ook de twee doelmannen Maarten Vandevoordt en Danny Vukovic zijn volledig fit om aan de voorbereiding te beginnen. De 18-jarige belofte Ismael Saibari komt voorlopig bij de A-kern.

