Genk reageert sereen op vertrek van Clement: "Blij dat er duidelijkheid is" Redactie

24 mei 2019

16u06 0 Racing Genk Kersvers landskampioen Racing Genk ziet zijn kampioenenmaker Philippe Clement terugkeren naar vicekampioen en oude liefde Club Brugge, een overgang waarover al een tijdje druk gespeculeerd werd. "De club is blij dat er duidelijkheid is, kijkt de toekomst ambitieus tegemoet en maakt werk van de juiste nieuwe T1 voor KRC Genk", klinkt het in een mededeling.

Onder Clement pakte Racing Genk vorige week zijn vierde landstitel, de eerste sinds 2011. "Veel succes Philippe, en bedankt voor het harde werk van jou en je team tijdens het afgelopen anderhalve seizoen. Samen pakten we onze eerste beker en onze vierde landstitel."

De Brugse interesse in Clement was al langer duidelijk. Daarnaast schermde de voormalige international met een aanbieding uit het buitenland. "KRC Genk deed er alles aan om Clement langer in Genk te houden. De gesprekken hiervoor werden reeds in oktober 2018 opgestart. Op elk vlak deed KRC Genk haar T1 het sterkst mogelijk voorstel: sportief, organisatie, infrastructuur, financieel. Clement kiest echter voor een terugkeer naar Brugge. De club voelde reeds een tijdje dat de coach zowel een hart heeft voor Genk als voor Brugge, en heeft daar respect voor.”