Genk ontslaat Albert Stuivenberg Kjell Doms

17u05 25 Joel Hoylaerts - Photo News Racing Genk Over en uit voor Albert Stuivenberg. Het dramatische gelijkspel tegen Eupen gisterenavond was de spreekwoordelijke druppel voor de Rotterdammer.

Meteen na de wanprestatie tegen Eupen stak het Genks bestuur de koppen bij mekaar op een crisisvergadering, daar werd beslist om over te gaan tot het ontslag van Stuivenberg. Even voordien had de Genkse coach zich op de persconferentie nog strijdvaardig opgesteld. “Natuurlijk voel ik me nog gesteund door het bestuur en natuurlijk geloof ik er nog in dat ik het tij kan keren.” Die kans krijgt hij - terecht - niet. Dat het op was tussen hem en de spelersgroep was al een tijdje duidelijk. Sinds de 3-3 op Eupen na een erbarmelijk slechte eerste helft ging het van kwaad naar erger. De zeges tegen Anderlecht en Club Brugge waren niets meer dan een kortstondige opflakkering. De recente één op negen, de belabberde negende plaats in het klassement, maar vooral het complete gebrek aan overtuiging op het veld en langs de lijn zijn Stuivenberg uiteindelijk fataal geworden.

"Het spel tegen Eupen was niet van dien aard dat we vonden dat we konden voortdoen met Albert", zegt voorzitter Peter Croonen aan Sporza. "Dat is spijtig, want hij is een goeie trainer en een fijn mens. Je moet een onderscheid maken tussen vorig seizoen en dit seizoen. We hebben dit seizoen te weinig onze wil kunnen opleggen, er waren te veel schommelingen. Twee weken geleden speelden we tegen Standard nog voor de 4e plaats, maar nu zitten we in een mindere periode. We zien dat er geen oplossingen gevonden worden op het veld. We denken niet dat we met Albert nog PO I halen."

"Wij zijn een club die op lange termijn willen werken met een trainer. Albert had het perfecte profiel om hier voor een lange periode aan de slag te gaan. Maar de resultaten moeten ook wel meezitten. Hopelijk hebben we met zijn opvolger iemand die wel op lange termijn kan werken. Of dat Besnik Hasi wordt? Dat is een ex-speler van Genk, maar op dit moment wil ik geen commentaar geven op verschillende namen. Maar in het voetbal moet het snel gaan, dus we willen liefst zo snel mogelijk een nieuwe trainer aanstellen. Mathematisch is Play-off I nog altijd mogelijk."

Na nauwelijks 18 speeldagen zijn de Limburgers al de negende (!) club in 1A die haar trainer ontslaat. Eerder beslisten ook al Sint-Truiden (Márquez López), Lokeren (Kristinsson), AA Gent (Vanhaezebrouck), KV Oostende (Vanderhaeghe), Anderlecht (Weiler), KV Mechelen (Ferrera), Eupen (Condom) en Kortrijk (Anastasiou) van coach te wisselen.