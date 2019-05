Genk of Club? Binnen de week kiest Clement Kjell Doms

20 mei 2019

06u43 2 Racing Genk Hij geeft zichzelf uiterlijk tot begin volgende week. Tegen dan heeft Philippe Clement beslist of hij bij Genk blijft of naar Brugge trekt. “Een emotionele keuze wordt het sowieso.”

Heel Racing Genk ging gisteren een laatste keer vol-le-dig uit zijn dak. De viering in een uitgeregende Luminus Arena mocht er zijn. Als de beats vandaag helemaal zijn uitgestorven, buigt Philippe Clement zich over zijn toekomst. Blijft het Racing Genk of wordt het toch Club Brugge? “Dinsdagmiddag zit ik rond de tafel met het bestuur van Racing Genk”, vertelde Clement. “Dan gaan we praten over de plannen voor komend seizoen. De dagen nadien zit ik ook rond de tafel met andere partijen.” Lees: Club Brugge.

“Ik ga vooral luisteren. Luisteren naar de projecten van de twee clubs. Daarna hak ik de knoop door. Dit vergt heel veel krachten, ik weet nu al dat het een emotionele keuze zal worden. Dit lijkt misschien wel een luxesituatie, maar het is niet evident. Ook uit respect voor de betrokken clubs mag dit niet te lang aanslepen. Iedereen wil graag zo snel mogelijk starten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.”

Van een mogelijke vertrekker over naar een zekere vertrekker, Leandro Trossard. Want dat was het dan voor de Genkse kapitein. Officieel is het allemaal nog niet - er moet nog altijd een club de gevraagde 20 miljoen op tafel leggen - maar het heeft er in elk geval alle schijn van dat Trossard gisteren zijn laatste wedstrijd in het shirt van Racing Genk heeft gespeeld. “En wat een mooi einde”, glunderde Trossard, doorweekt maar zielsgelukkig in de Genkse spelerstunnel. “Als kapitein van deze prachtige club die kampioenenbeker in de lucht kunnen steken, ik kan met geen woorden beschrijven hoe gelukkig mij dat maakt.”

Excuses van Trossard

Zijn acties op de flank gisteren waren iets minder flitsend dan die op de dansvloer de dagen voordien. “Het is bijzonder zwaar geweest, dat klopt. Ik heb mijn bed niet veel gezien de voorbije dagen, maar ik heb er bij de coach wel op aangedrongen om te spelen. Deze wedstrijd wilde ik echt niet missen.”

Leandro Trossard kwam de voorbije dagen ook even in een stormpje terecht. Tijdens de kampioenenviering afgelopen donderdag liet de Genkse kapitein zich in de vroege uurtjes verleiden om het niet al te fraaie supporterslied ‘alle boeren zijn homo’s’ mee te zingen. Daarvoor heeft hij zich op een originele manier verontschuldigd bij de holebi-gemeenschap. Trossard droeg gisteren tegen Standard een kapiteinsband in de kleuren van de regenboog.

“Dat was mijn initiatief. Het was fout wat ik gedaan heb, maar het is echt nooit mijn bedoeling om mensen met een andere geaardheid te schofferen of te beledigen. Iedereen is vrij om te doen wat hij of zij wil.”

Een mooie geste na een jeugdzonde. Iets wat ook op bijval kon rekenen van zijn coach Philippe Clement. “Ik moet zeggen dat ik erg trots ben op Leandro. Hij is echt gegroeid. Niet alleen als speler op het veld. Maar ook als mens, als kapitein. Hij is een voortrekker geworden in onze kleedkamer. Een sleutelspeler. Hij werkt voor de ploeg, maar maakt ook beslissende acties. Het is een complete voetballer geworden.”