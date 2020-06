Genk-middenvelder Heynen mist start van de competitie, trainer Hannes Wolf wil team nog versterken: “Scorend vermogen bijhalen” KDZ

17 juni 2020

04u30 0 Racing Genk Nieuwe opdoffer voor Bryan Heynen (23). De Genkse middenvelder onderging een ingreep aan de meniscus en mist de ­competitiestart. Ook Kristian Thorstvedt zal dan nog aan de kant staan.

Hannes Wolf ziet er scherp uit. De Duitse coach van Racing Genk bracht de coronacrisis al joggend door in de bossen rond Dortmund. “En ik heb enorm veel voetbal gekeken”, glimlacht hij. “Spelers van over de hele wereld. Normaal gezien heb ik die tijd niet, nu wel.” Zo scoutte hij ook uitvoerig de eerste nieuwkomer van Racing Genk, de Colombiaan Daniel Muñoz. Van nature een rechtervleugelverdediger, maar zijn veelzijdigheid is één van zijn grootste troeven. “Ik heb hem in verschillende systemen aan het werk gezien. Met drie achterin, met vijf, soms speelde hij zelfs op het middenveld. Ook zijn mentaliteit en zijn leadership vielen mij op. Ik ben heel blij dat hij voor ons gekozen heeft. Ook de reacties van zijn landgenoten Cuesta en Lucumi waren lovend. We hopen dat Muñoz hier zo snel mogelijk is, maar er zijn voorlopig nog geen vluchten vanuit Colombia.”

Maehle en Lucumi

Dat Genk een nieuwe verdediger aantrekt, wil volgens Wolf niet zeggen dat er een andere op vertrekken staat. Zowel Maehle als Lucumi is erg gegeerd, maar Wolf maakt zich sterk dat zij in Genk blijven. “Op dit moment ben ik ervan overtuigd dat ze blijven. Op dit moment zeg ik, want er zijn in de wereld maar een paar coaches die met zekerheid kunnen zeggen dat hun beste spelers niet zullen vertrekken. We hebben in elk geval de intentie om iedereen te houden. We moeten niet verkopen en we willen niet verkopen. Ons team is in opbouw.” Langs de andere kant wil Genk zich wel nog versterken. “Ik heb de verantwoordelijkheid om dit team beter te maken, de transfermarkt geeft ons die mogelijkheid. Met Samatta en Berge is er veel kwaliteit vertrokken in de winter, ik zou er graag een extra speler met scorend vermogen bij hebben. Zonder daarbij concrete namen te noemen.”

Revalideren

Wie er deze voorbereiding zeker niet zal zijn, is Bryan Heynen. De 23-jarige middenvelder van ­Racing Genk onderging begin mei een kleine ingreep aan zijn gehavende knie en raakt niet speelklaar voor de competitiestart. Heynen miste al het grootste deel van vorig seizoen nadat hij zijn kruisband en meniscus had ­afgescheurd. Nadien verliep het grootste deel van de revalidatie zonder problemen, maar ondervond hij toch wat hinder van de knie. Een nieuwe kleine ingreep aan de meniscus begin mei bleek noodzakelijk, daardoor staat hij minstens een maand langer langs de kant. Ook ­Kristian Thorstvedt, die herstelt van een breuk in de voet, staat nog zeven weken langs de kant. “We willen hen er zo snel mogelijk bij, maar het heeft geen zin om hen te ­pushen.” (KDZ)

Lees ook: Genk staat voor cruciale week in dossier rond Dessers: nog geen akkoord, wel positieve gesprekken