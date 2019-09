Genk-keeper Coucke: “In de eerste helft ging alles mis” GVS

13 september 2019

Ook Genk-doelman Gaëtan Coucke kon de nederlaag in Charleroi niet afwenden. “In de eerste helft is alles misgegaan”, verklaart de jonge keeper. “Dan komen we op een 2-0-achterstand en weet je dat het in Charleroi, met al die fans en dat goede blok waar ze bekend om zijn, zeer moeilijk wordt om dat nog recht te trekken. We deden er na rust alles aan, maar die aansluitingstreffer viel net te laat om nog vol voor die 2-2 te kunnen gaan. Onuachu was er nog dicht bij, maar die ging er dan niet in.”

De eerste goal kwam er na een penalty veroorzaakt door Coucke, maar die hekelt de beslissing van scheidsrechter Verboomen. “Dewaest kopte terug op mij, maar Fall zat ertussen. Nadien valt gewoon tegen mij, ik deed helemaal geen beweging. Dat is dus geen strafschop volgens mij. Een mentale klap richting de Champions League? Neen. Vanaf morgen de focus op Salzburg. Dat is een andere match in een andere competitie”, sloot de sluitpost van de regende landskampioen af.