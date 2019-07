Genk is rond met zoon van Gheorghe Hagi KDZ

11 juli 2019

Racing Genk heeft een akkoord bereikt met Ianis Hagi. De 20-jarige Roemeense zoon van ex-vedette Gheorghe Hagi verruilt FC Constanta Viitorul voor de Belgische landskampioen. Volgens Roemeense bronnen zou hij een contract ondertekenen voor drie seizoenen bij Racing Genk. Hagi stond ook in de belangstelling van Anderlecht, maar ook grotere Europese clubs zoals Sevilla en Barcelona hadden interesse in de kapitein van de Roemeense U21. Hij kiest voor een avontuur in de Champions League met Racing Genk.