Genk heeft extra spits beet: Onuachu komt over van Midtjylland voor minstens zes miljoen euro Kjell Doms

21 augustus 2019

15u00 4

Racing Genk heeft zijn extra spits beet. De landskampioen bereikte vandaag met FC Midtjylland een akkoord over de komst van de 25-jarige Nigeriaanse spits Paul Onuachu. De gesprekken liepen al geruime tijd, maar door de hoge vraagprijs van de Deense topclub - zij wilden aanvankelijk 12 miljoen euro voor hun topschutter - verliepen de onderhandelingen vrij stroef. De kogel is nu toch door de kerk, mede door het feit dat Onuachu absoluut naar Genk wilde komen. Genk zou uiteindelijk zes miljoen euro betalen voor de spits van twee meter, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen tot zeven miljoen euro. Onuachu was vorig seizoen goed voor 22 doelpunten en 6 assists in 40 wedstrijden. Ervan uitgaande dat Samatta niet meer vertrekt is het inkomende huiswerk van Genk met de komst van Onuachu helemaal af.