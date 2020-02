Genk heeft aan ‘star quality’ ingeboet maar kan wel nog knokken, Onuachu rustpunt in sterk collectief Kjell Doms

14 februari 2020

07u26 0 Genk Een rake kopbal van Onuachu en een paar geweldige reddingen van Didillon. Die twee waren de uitblinkers in een sterk Limburgs collectief. “Onze mentaliteit is op dit moment onze grootste kwaliteit.”

Racing Genk heeft de laatste maanden aan star quality ingeboet. Het heeft geen zin om ze nóg eens allemaal op te noemen, u kent ze wel, de kampioenenmakers die vertrokken zijn. Maar wat Genk aan klasse verloor, won het aan (vechters)mentaliteit. Met dank aan Hannes Wolf, want dat heeft de Duitser er snel in gekregen.

Er staat weer een ploeg op het veld. Waar Genk het verschil vroeger met een flits kon maken, teert het nu veel meer op het collectief. Racing Genk pakte een punt op de Bosuil, op karakter. “Onze eerste helft was niet goed”, zei Paul Onuachu. “Het verschil tussen de linies was te groot en we kregen weinig vat op het spel van Antwerp. Maar we zijn wel blijven knokken voor elkaar.”

Genk kwam ook op voorsprong, na tien minuten. Het zou de enige kans van de eerste helft blijken. Bongonda zette goed voor, Onuachu kroop voor Seck - wat hebben die twee gisteren een strijd geleverd - en kopte knap binnen. De achtste in achttien wedstrijden voor de lange Nigeriaan. Ally Samatta liet een zware erfenis na, maar Onuachu toont zich tot nu toe een waardige opvolger. “Het loopt beter dan ik had gedacht, dat geef ik eerlijk toe. Maar de Belgische competitie ligt me wel. Het is fysiek, maar daar houd ik wel van.” Niemand die schrikt van het volume van de dubbele meter, de goede voetjes die hij bij momenten toont zijn dan weer wel een aangename verrassing. Maar dat niet alleen. Onuachu was een rustpunt voor Genk in een nerveuze bedoening op de Bosuil. Zoals een vuurtoren die ‘s nachts de schepen over een woelige zee gidst. Je wéét dat hij er zal zijn. “Ik denk dat mijn ploegmakkers stilaan begrijpen op welke manier ik de ploeg het best van dienst kan zijn.”

Onuachu was voor rust de enige Genkenaar op niveau. Antwerp deed wat het wilde op het middenveld. Het avondje Antwerp leek een remake van de match op AA Gent voor RC Genk. Vroeg voorkomen, het spel ondergaan en net voor de rust de gelijkmaker slikken. Een dwarrelbal belandde via de ongelukkige Maehle in het eigen doel. In Gent bleek Genk een vogel voor de kat, deze keer greep Wolf in. Cuesta werd een rij naar achter getrokken en Genk ging met drie centraal achteraan voetballen. Genk werd beter, dwong kansen af en kwam een paar keer dicht bij een nieuwe voorsprong.

Didillon staat er

In het slot van de wedstrijd keepte Thomas Didillon zich nog in de kijker. Vooral de redding op een plaatsbal van Lamkel Zé was fenomenaal. “Maar mijn redding op de trap van Benson was moeilijker. Ik zag de bal pas laat komen omdat er een verdediger voor mij stond. Het is goed dat we hier met een punt kunnen vertrekken. We zijn collectief overeind gebleven en dat is niet simpel hier op Antwerp.”

Genk zette qua mentaliteit en vechtlust zijn voet naast die van Antwerp en dat is een compliment. “Ik denk dat de mentaliteit op dit moment onze grootste kwaliteit is”, zei Didillon. Racing Genk kan zondag een belangrijke stap zetten richting play-off 1 als het thuis wint van Standard. “We blijven vier punten voorsprong behouden op onze achtervolgers.” Ook op Anderlecht. “Dat klopt, maar ik houd mij op dit moment niet bezig met Anderlecht. Ik zal er alles aan doen om Racing Genk naar play-off 1 te loodsen.”