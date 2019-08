Exclusief voor abonnees Genk haalt teugels aan na 0 op 6: geen paniek, wel herbronnen



SJH

13 augustus 2019

09u15 0 Jupiler Pro League Wat is er aan de hand met de fiere landskampioen? Genk liet een 0 op 6 noteren en Felice Mazzu heeft werk voor de boeg. Van paniek is geen sprake. Ze weten in de Luminus Arena waar de motor hapert en blijven vastberaden trouw aan de huisfilosofie.

Alles was koek en ei, de voorbereiding leek quasi probleemloos te verlopen, de Supercup zette dat nog eens extra in de verf en toch begon Genk stroef aan de competitie. Tegen Kortrijk zette het een vroege achterstand nog om, tegen KV Mechelen en Zulte Waregem lukte dat niet. Genk draait nog verre van op kruissnelheid. Dat is wel het minste wat je kan stellen en over een maandje komt de Champions League er al aan. Geen reden om alles te dramatiseren, maar de boel mag wel even op scherp gezet worden in de Luminus Arena en dat gaat ook gebeuren.

