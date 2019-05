Genk gaat vol voor Zweeds toptalent (17) dat 3,7 miljoen euro moet kosten Kjell Doms

20 mei 2019

09u17 5 Racing Genk Racing Genk maakt werk van de toekomst. De nieuwe landskampioen zoekt de vervanger van Leandro Trossard in Zweden. Toptalent Benjamin Nygren (17) staat met stip op één.

Het feestgedruis na de vierde landstitel is in Genk nog maar net uitgedoofd of de Limburgers zijn al bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zo probeert de kersverse landskampioen de komende dagen al minstens één transfer af te ronden. Het gaat om de komst van de linksvoetige flankaanvaller Benjamin Nygren. Daarmee anticipeert Genk op een vetrek van kapitein Leandro Trossard. Nygren is een Zweeds toptalent dat in juli pas 18 wordt. Hij komt op dit moment uit voor IFK Göteborg in de Zweedse hoogste klasse. Daar was hij dit seizoen al goed voor vier goals en evenveel assists in negen wedstrijden, zijn ploeg staat op dit moment op de tweede plaats op één punt van leider Malmö FF. Nygren is snel, heeft een actie in huis en vindt ook makkelijk de weg naar doel.

3,7 miljoen euro

Racing Genk wil kort op de bal spelen, want de interesse in Nygren is immens. Bayern München, Manchester City, PSG, Inter Milaan en Ajax zijn maar een paar van de Europese topclubs die Nygren van nabij volgen. “De druk die momenteel op de schouders van deze jonge speler rust, is enorm”, zei zijn coach bij Göteborg Poya Asbaghi onlangs. “De verwachtingen voor Nygren liggen hoger dan voor Zlatan Ibrahimovic op dezelfde leeftijd.” De transferprijs is wel niet min. Volgens onze informatie wil Göteborg ongeveer 3,7 miljoen euro voor Nygren.

Bij Genk hopen ze dat de jonge Zweed in de Belgische competitie de ideale tussenstap zien, het argument dat Genk volgend seizoen zal aantreden in de Champions League zal zeker niet in hun nadeel spelen. Het dossier lijkt in elk geval een kolfje naar de hand van Dimitri de Condé. De Genkse TD was twee weken geleden nog in Göteborg om te onderhandelen over de transfer van Nygren, een akkoord is er op dit moment nog niet. Dat is er ook nog niet met Paul Onuachu, de boomlange Nigeriaanse spits van het Deense FC Midtjylland. Ook aan dat dossier wordt de komende dagen naarstig verder gewerkt.