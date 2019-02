Genk en Spaanse kapitein op ramkoers: “Pozuelo voelt zich bedrogen” Kjell Doms

12 februari 2019

06u24 3 Racing Genk Op voet van oorlog. Zowel Racing Genk als Alejandro Pozuelo spelen het hard. Genk houdt het been stijf, Pozuelo dreigt met contractbreuk.

Alejandro Pozuelo en Racing Genk, hoe snel kan een hartstochtelijke liefdesrelatie omslaan in een vechtscheiding. De Spanjaard wil zijn vertrek uit Genk forceren en is zelfs bereid om contractbreuk te plegen als Genk niet wil meewerken. Dat bevestigde Pozuelo’s makelaar David Garcia ons gisteren.

Straffe taal, maar Genk is niet van plan om te zwichten voor die dreigementen. “In januari bereikte KRC Genk een rechtsgeldig akkoord met Alejandro Pozuelo dat hij zou blijven tot 14 juni 2019”, zo legt de club uit in een mededeling. “Zijn management geeft nu aan dat Pozuelo de club eerder wil verlaten. Dat gaat voor KRC Genk in tegen zijn engagement met de speler, de hele spelersgroep én zijn supporters.”

Genk benadrukt dat het sportieve belangrijker is dan het financiële. “Het gaat de club niet om geld, maar om het sportief project met zijn hele spelersgroep. In die groep is Alejandro een zeer belangrijke speler. Daar komt bij dat de wintertransferperiode afgelopen is. Bovendien maakte de club zeer duidelijke afspraken met de hele spelersgroep. Méér dan één speler bleef met het oog op het in stelling brengen van de sterkst mogelijke ploeg in het vervolg van dit seizoen. Het juridisch dossier sterkt KRC Genk om vol voor dat sportieve project te kiezen. KRC Genk hoopt dat Pozuelo en zijn entourage zich vinden in dit club standpunt.”

Mee naar Praag

Philippe Clement was de enige die daar nog iets aan wilde toevoegen. “Op dit moment ondergaan wij als trainersstaf deze hele situatie”, zei hij na de voorstelling van de Japanner Junya Ito. “Ik heb hier destijds hetzelfde meegemaakt. Ik kon in de winterstop van het seizoen 97-98 naar Coventry, maar Aimé Anthuenis wilde mij absoluut niet laten gaan. Ik ben toen gebleven, heb de beker gepakt met Genk en ben dán naar Coventry gegaan.” Of Pozuelo daar op dit moment oren naar heeft betwijfelen we. Genk nam hem alleszins op in selectie voor de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League. De Limburgers spelen tegen Slavia Praag.

Genk zegt in de mededeling te beschikken over een waterdicht juridisch dossier. Iets wat door de entourage van Pozuelo wordt betwist. “Dat communiqué staat vol leugens”, zegt Garcia, die zijn speler gisteren afzette en ophaalde op training. “De clausule in het contract van Alejandro is niét geschrapt. Hij kan weg voor een vastgelegd bedrag van acht miljoen euro. Wij hebben nooit een document ondertekend waarin die clausule zou worden geannuleerd. Alejandro voelt zich bedrogen door Racing Genk.”

Wet van ‘78

Met een mogelijke contractbreuk tot gevolg dus. Een eenzijdige verbreking van een contract, in België beter bekend als de Wet van 78 heeft een aantal implicaties. Zowel voor de club als voor de speler zelf. Racing Genk zou geen transfersom meer vangen voor Pozuelo, maar zou wel een schadevergoeding krijgen. De Spanjaard moet Genk in dat geval een compensatie betalen die gelijk is aan het loon dat hij nog zou verdienen tot het einde van zijn lopende contract. Dat is tot 2021 en zou neerkomen op een bedrag van om en bij de twee miljoen.

Per definitie zou hij ook niet meer naar FC Toronto kunnen. Spelers die hun contract verbreken, zijn niet welkom in de MLS. In dat geval is de kans groot dat Pozuelo naar China trekt. Daar zijn ze minder streng voor spelers die hun contract hebben verbroken. Pozuelo staat daar in de belangstelling van Shanghai Shenhua en Shenzhen FC.

Maar zelfs als Pozo zijn dreigement doorzet, kan dit nog een lang juridisch staartje krijgen. Zo zal zijn toekomstige club nog steeds een ITC (Internationaal Transfer Certificaat) moeten verkrijgen van Racing Genk. Een certificaat dat Genk gezien de omstandigheden niet zomaar zal willen overmaken aan de nieuwe club in kwestie. Daarop kan die club een procedure aanspannen bij de FIFA om dat noodzakelijke certificaat alsnog te verkrijgen. Waarna we toch snel een paar weken verder zijn. Al die tijd zou Pozuelo niet mogen uitkomen voor zijn nieuwe club.

En ook Genk kan gerechtelijke stappen ondernemen, eerst bij de FIFA en uiteindelijk zelfs bij het Internationaal Arbitragehof voor de Sport in Lausanne. Eindigt dit rondje spierballen rollen daar of doet er iemand water bij de wijn?