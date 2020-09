Genk-doelman Vukovic test positief op coronavirus Redactie

22 september 2020

16u32 0 Racing Genk Genk-doelman Danny Vukovic heeft positief getest op het coronavirus. Dat meldt de Limburgse club. “Hij is meteen in quarantaine geplaatst. Alle andere spelers, stafleden en medewerkers hebben opnieuw negatief getest”, klinkt het.

De 35-jarige Australiër is niet de eerste Genk-speler die positief test. Ook Paul Onuachu, Maarten Vandevoordt, Theo Bongonda en Benjamin Nygren werden al besmet met het virus.

In een interview met Het Laatste Nieuws van eind vorige maand sprak Vukovic al zijn angst uit voor Covid-19. Zijn zoontje Harley onderging een levertransplantatie en zijn echtgenote Kristy heeft type 1 diabetes. Beiden behoren tot de risicogroep. “We nemen zo veel mogelijk voorzorgsmaatregelen om het risico op besmetting zo miniem mogelijk te houden”, vertelde de keeper toen. “Eerlijk, ik heb eraan gedacht om dit seizoen gewoon niet te spelen. Ik was ­bezorgd omdat ik toch met veel mensen in contact kom en mijn familie staat boven alles.”

Vukovic mist al zeker de match tegen KV Oostende van maandag 28 september.