Genk-doelman Vandevoordt in quarantaine na positieve coronatest, coach Wolf: “In 2020 gaat het nu eenmaal zo” MXG/KDC

23 juli 2020

13u23 0 Racing Genk Nog een coronageval bij Racing Genk. Doelman Maarten Vandevoordt (18) is besmet geraakt met Covid-19, dat maakte de ploeg bekend op hun clubwebsite. Eerder raakte de Nigeriaanse spits van Genk, Paul Onuachu (26), ook al besmet. Vandevoordt zit ondertussen in isolatie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Bij de coronatesten die in het kader van het protocol van de Pro League zijn afgenomen, bleek dat het staal van Maarten Vandevoordt positief was. Alle andere spelers en stafleden hebben negatief getest. Onze doelman werd onmiddellijk uit de groep gehaald en gaat zeven dagen in quarantaine. Het oefenkamp in Zeeland gaat verder door zoals gepland”, klinkt het bij de club.

Vandevoordt, die gisteren nog in doel stond tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Utrecht, is het vijfde bevestigd coronageval in onze voetbalcompetitie. Bij Genk was er dus al Onuachu. Bij Charleroi raakten Mamadou Fall en Younes Delfi besmet. Ook bij Waasland-Beveren was er een positief Covid 19-geval.

Maarten Vandevoordt in quarantaine na positieve coronatest.https://t.co/prFxI3X38u pic.twitter.com/aAbMBY54AX KRC Genk(@ KRCGenkofficial) link

Coach Hannes Wolf: “Hij vertoont geen symptomen”

Genks trainer Hannes Wolf nam het nieuws over Vandevoordts coronabesmetting ietwat filosofisch op. “Net als bij Paul Onuachu enkele weken geleden kwam deze positieve test ook nu als een verrassing. Maarten vertoonde namelijk geen enkel symptoom”, aldus Wolf. “Het is natuurlijk jammer, maar oké: in 2020 gaat het nu eenmaal zo. Meer dan ooit moet je rekening houden met onverwachte hindernissen. Intussen weten we min of meer hoe we daar op in moeten spelen.”

De positieve coronatest is vooral vervelend nieuws voor Vandevoordt zelf. “Hij gaat nu een tiental dagen op zijn eentje moeten trainen”, gaat Wolf verder. “Niet ideaal op zo’n belangrijk moment in de voorbereiding, maar tegelijk hoeft het geen ramp te betekenen. Zo lang de symptomen niet erger worden, zal Maarten perfect een individueel programma kunnen volgen. Onuachu deed dat eerder ook en hij hield aan zijn besmetting eigenlijk geen noemenswaardige conditionele achterstand over. Geluk bij een ongeluk is dat Maarten woensdag tegen Utrecht nog de negentig minuten vol maakte. Qua matchritme zit het dus goed. In principe zal Maarten voor de eerste speeldag wel in aanmerking kunnen komen. Of hij ook echt gaat starten, zullen we dan wel zien. Ik kijk momenteel niet te ver vooruit.”

Lees ook: Geen oefenmatch vanavond voor Genk, ook duel tegen AA Gent van zaterdag afgelast na positieve coronatest Onuachu