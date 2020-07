Genk-doelman Maarten Vandevoordt in quarantaine na positieve coronatest MXG

23 juli 2020

13u23 0 Racing Genk Nog een coronageval bij Racing Genk. Doelman Maarten Vandevoordt (18) is besmet geraakt met Covid-19, dat maakte de ploeg bekend op hun clubwebsite. Eerder raakte de Nigeriaanse spits van Genk, Paul Onuachu (26), ook al besmet. Vandevoordt zit ondertussen in isolatie.



“Bij de coronatesten die in het kader van het protocol van de Pro League zijn afgenomen, bleek dat het staal van Maarten Vandevoordt positief was. Alle andere spelers en stafleden hebben negatief getest. Onze doelman werd onmiddellijk uit de groep gehaald en gaat zeven dagen in quarantaine. Het oefenkamp in Zeeland gaat verder door zoals gepland”, klinkt het bij de club.

Vandevoordt, die gisteren nog in doel stond tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Utrecht, is het vijfde bevestigd coronageval in onze voetbalcompetitie. Bij Genk was er dus al Onuachu. Bij Charleroi raakten Mamadou Fall en Younes Delfi besmet. Ook bij Waasland-Beveren was er een positief Covid 19-geval.

Maarten Vandevoordt in quarantaine na positieve coronatest.https://t.co/prFxI3X38u pic.twitter.com/aAbMBY54AX KRC Genk(@ KRCGenkofficial) link

