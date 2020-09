Genk dicht bij deal met Zwitserse middenvelder Bastien Toma (21) Kjell Doms

07 september 2020

20u26 0 Racing Genk Racing Genk staat op het punt een jonge Zwitser aan te trekken. Bastien Toma moet de Genkse creativiteit opvijzelen. Hij is 21, komt uit voor FC Sion en is spelmaker bij de Zwitserse U21.

De creatieve impulsen bij Racing Genk zullen dit seizoen van een Zwitser komen. Bastien Toma is de naam, hij is 21, spelverdeler bij de Zwitserse U21 en opgeleid bij de Zwitserse topclub FC Sion. Racing Genk is al een tijdje op zoek naar een nieuwe middenvelder. Een man die de lijnen moet uitzetten en de beslissende passes moet trappen. Genk volgde een tijdlang het spoor van de Argentijn Juan Brunetta. Dat leek eerst een werk van lange adem te worden en uiteindelijk draaide het op niets uit.

Al die tijd had Genk nog een ijzer in het vuur. Bastien Toma dus, zo blijkt uit contacten met Zwitserse collega’s. Volgens hen beschikt Bastien over een geweldige vista. Eerlijk, we hebben hem nog niet aan het werk gezien, maar de beeldfragmenten die we van Toma konden terugvinden doen het beste vermoeden. Scroll eens door naar een fragment van het duel tussen FC Sion en Neuchâtel Xamax, een partij uit 2018. Met één doorsteekballetje zette hij negen (!) spelers van Xamax op het verkeerde been, een streling voor het oog. Een streepje creativiteit die op dit moment niet zou misstaan in de Genkse elf en misschien wel de ontbrekende link om er opnieuw een sterk Limburgs geheel van te maken.

Racing Genk kocht in het tussenseizoen stevig in. Dessers, Arteaga, Muñoz, stuk voor stuk sterke, stevige kerels. Genk startte matig met vijf op twaalf en miste in die eerste vier wedstrijden vooral het technische vernuft om tegenstanders uit verband te spelen. Het resulteerde in een paar frustrerende middagen op de Genkse bank en in de Genkse huiskamers.

Vaste ‘10’ bij U21

Daar moet Bastien Toma dus verandering in brengen. Toma is geboren en getogen in Sion en is de zoon van Kosovaars-Albanese ouders. Hij doorliep alle nationale Zwitserse jeugdcategorieën en is intussen de vaste nummer tien bij de Zwitserse U21. Een selectie voor de nationale ploeg van La Suisse kreeg Toma nog niet, al kan hij gezien zijn achtergrond ook rekenen op de interesse van zowel de Kosovaarse als de Albanese voetbalbond. Hij is intussen vijf jaar prof. In 2015 tekende hij zijn eerste profdeal bij zijn jeugdclub, Sion. Op 4 november 2017 maakte hij op 18-jarige leeftijd zijn debuut. In totaal speelde hij 91 wedstrijden voor de tweevoudige Zwitserse kampioen, daarin was hij goed voor tien goals en twaalf assists. Afgelopen winter stond hij ook in de belangstelling van Atalanta en Monaco. Op dat moment gaf hij aan zich nog niet klaar te voelen voor een stap hogerop, nu is hij dat naar eigen zeggen wel. Toma gaat zijn laatste contractjaar in bij Sion, wat ervoor zorgt dat transferprijs niet astronomisch hoog zal liggen.

Na Fiolic, Piotrowski, Hrosovsky en Mats Möller Daehli hoopt Genk eindelijk de opvolger van Alejandro Pozuelo te hebben. Technisch directeur Dimitri de Condé is er in elk geval zot van. We zijn benieuwd. Vandaag speelt Toma nog met de Zwitserse U21 tegen Slovakije, nadien zou hij zo snel mogelijk naar België reizen. Als alles meezit is Toma meteen speelgerechtigd voor de partij van komende maandag op het Kiel tegen Beerschot.

