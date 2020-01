Genk-coach Wolf heeft luxeprobleem en passeert Hagi: “Liever zo dan dat ik moet puzzelen”



KDZ

24 januari 2020

14u04 0 Racing Genk Positieve selectieproblemen voor Hannes Wolf. En dus moet de Duitse coach keuzes maken. Voor de trip naar AA Gent is er geen plaats voor Ianis Hagi in de Genkse selectie.

Op de langdurig geblesseerden na trekt Racing Genk morgen met een fitte kern naar Gent. Dat betekent dat Hannes Wolf een aantal knopen moet doorhakken, zo is er tegen Buffalo’s geen plaats in de selecties voor Ianis Hagi. “Mats Möller Daehli is opnieuw fit, net als Sander Berge en ook Patrik Hrosovsky is opnieuw inzetbaar, dus moet ik keuzes maken”, zei Wolf. “Dat is lastig, maar ik heb het liever zo dan dat ik moet puzzelen. Deze keer valt Ianis ernaast, maar hij zal zijn kans nog wel krijgen.”

Jere Uronen verwacht een spektakelstuk in de Ghelamco Arena. “Gent en Genk zijn twee ploeg met dezelfde voetbalfilosofie en dat levert meestal fraaie wedstrijden op. We zijn twee van de best voetballende ploegen in België.” Genk moet winnen om zijn plaats in de top zes te bestendigen. “Op dit moment zijn we niet bezig met de play-offs en de ploegen rondom ons. Zolang wij blijven winnen en punten pakken tegen de rechtstreekse concurrenten zullen we op het eind van de rit staan waar we horen te staan.”