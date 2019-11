Genk boekte 1,7 miljoen euro verlies, maar verwacht nu ‘uitzonderlijk jaar’ NVK/KDZ

19 november 2019

07u32 0

Racing Genk boekte in het seizoen 2018-2019 een boekhoudkundig verlies van 1,7 miljoen euro. Absoluut geen ramp voor de Limburgers. Het was dan wel een seizoen met veel inkomsten uit de Belgische competitie (+ 3 miljoen euro tegenover 2017-2018) en de Europa League (+ 12 miljoen euro). Maar anderzijds zorgden de goede sportieve resultaten er ook voor dat Genk meer geld uitgaf aan salarissen en premies (8,3 miljoen euro meer dan het jaar voordien). Aangezien de uittredende landskampioen traditioneel z'n winst boekt door uitgaande transfers, en het vorig jaar vooral met succes de spelerskern bij elkaar wist te houden, haalde het 8,5 miljoen minder binnen aan ‘uitzonderlijke opbrengsten’ - doorgaans zijn dat uitgaande transfers.

Nog dit: voor het lopende boekjaar voorziet Genk een ‘uitzonderlijk jaar’. De uitgaande transfers van onder meer Trossard en Malynovskyi, en de vele miljoenen uit de Champions League liggen aan de basis daarvan.

Dat geld zal aangewend worden voor de uitbouw van de club, stelt Genk: “De beschikbare middelen zullen op korte termijn geïnvesteerd worden in de verdere sportieve uitbouw van de ploeg en in een gloednieuw trainingscomplex. Dat laatste is noodzakelijk om ook in de toekomst toptalenten optimaal te begeleiden en verder te ontwikkelen, overeenkomstig de filosofie van de club. KRC Genk bereidt zich ook voor om op middellange termijn in een nieuw of vernieuwd stadion te voetballen.

