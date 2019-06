Genk-aanwinst Nygren: “Ik weet zeker dat ik hier een betere speler kan worden” KDW/TLB

28 juni 2019

Landskampioen Racing Genk stelde met Benjamin Nygren een nauwelijks zeventienjarige Zweed voor. De aanvallende middenvelder past in de Genkse politiek om spelers jong aan te trekken in de hoop ze in de toekomst met forse meerwaarde te kunnen doorverkopen. Nygren zelf oogde bij zijn voorstelling erg volwassen en zelfverzekerd. “Ik koos voor deze club omdat ik ervan overtuigd ben dat ik hier een betere speler kan worden”, liet Nygren duidelijk verstaan voor de microfoon van VTM Nieuws. Bekijk hierboven het volledige interview.