Genk-aanwinst Kristian Thorstvedt wil Noorse tienersensatie achterna: “Haaland motiveert mij” BF/KDZ

04 januari 2020

07u30 0 Racing Genk G een nood mocht Sander Berge vertrekken: Racing Genk meent met Kristian Thorstvedt (20) een nieuw Noors pareltje beet te hebben. De middenvelder tekende gisteren tot 2023 en spiegelt zich aan de Noorse tienersensatie en ‘Genk-killer’ Erling ­Haaland.

Thorstvedt en Haaland, die pas naar Dortmund is verkast, zijn goede maatjes. Ze komen beiden uit de Noorse provincie Rogaland en speelden samen bij de Noorse nationale -20-jarigen. Pittig detail: de Noorse media smulden van het verhaal dat Thorstvedt kort voor het CL-duel van Genk in RB Salzburg een berichtje stuurde naar Haaland dat hij “minstens twee goals verwachtte”. Haaland scoorde die avond een hattrick als een van de jongste CL-debutanten. Zijn naam ging de hele wereld rond. “Haaland doet het vaak goed als ik hem wat stuur”, lachte Thorstvedt toen. Haaland is nu zijn grote voorbeeld voor zijn carrière: “Als ik naar Erling zie, voel ik meer motivatie.”

Uitgerekend Genk lijkt nu de ideale volgende stap voor Thorstvedt om zich in Europa te lanceren. Hij tekende tot 2023. Genk betaalde volgens de Noorse krant Aftenposten 1,5 miljoen euro, een som die kan oplopen tot 2 miljoen als Thorstvedt veel speelt. Zijn Noorse club Viking Stavanger dwong ook een doorverkooppercentage af. Genk speelde nota bene korter op de bal dan RB Salzburg. Thorstvedt legde gisteren al zijn medische testen af (foto) en reist vandaag mee op winterstage naar Benidorm. Met de transfer heeft Genk een back-up voor Berge beet. De kans is ­reëel dat Berge, die al interesse genoot van Napoli, deze winter nog vertrekt.

Thorstvedt is wel een ander type, offensiever dan Berge. Bij Stavanger viel hij op door tien goals in de hoogste klasse Eliteserien. De linkspoot won met Viking ook de Noorse beker en zag zijn groot talent bevestigd in de trofee van Noorse belofte van 2019. Al is zijn ontbolstering ook een verrassing. Zijn ex-team Stabaek schreef hem in 2018 na ups en downs af. Thorstvedt leek te verkassen naar het universiteitsvoetbal in de VS, tot Viking opdaagde.

Noorse voetbalanalisten bestempelen Thorstvedt als een box-to-boxspeler, met veel loopvermogen dus. Ook zijn duelkracht, positiespel en technische vaardigheid krijgt lof, naast zijn neus voor goals. Hij zou niet van de snelste zijn, en een temperamentvol baasje. “Ik probeer aan mijn emoties te werken”, zei Thorstvedt aan de Noorse sportsite Nettavisen.

Net als Haaland heeft Thorstvedt een klinkende voetbalvader. Erik Thorstvedt was vaste doelman van Tottenham tussen 1989 en 1996 en 97-voudig international. De ambities van Kristian zijn navenant: “Over vijf jaar wil ik in een topvijfcompetitie spelen.”