Geen Vrancken op shortlist Racing Genk KDZ

13 november 2019

13u37 56

Racing Genk heeft zijn shortlist met kandidaten om Felice Mazzu op te volgen klaar. Wie daar alvast níet opstaat is Wouter Vrancken. De trainer van KV Mechelen schermde zelf met de interesse van zijn ex-club, maar hij behoort niet tot het kransje favorieten om de ontslagen Mazzu op te volgen in de Luminus Arena. Er is op dit moment ook geen enkel contact geweest tussen Vrancken en Racing Genk, zo vernemen we uit goede bron. Vrancken heeft als ex-speler van Genk een interessant profiel en levert prima werk met KV Mechelen, maar in Genk zien ze in hem alvast niet de geknipte coach om Genk uit het slop te trekken. Leuk detail: komende vrijdag spelen KV Mechelen en Racing Genk een oefenwedstrijd achter gesloten deuren.