Geen strafschop, wel blessure voor Genk-winger Ito KDZ

14 februari 2020

13u58 0 Racing Genk Racing Genk moet het zondag tegen Standard mogelijk zonder Junya Ito doen. De Japanner raakte op de Bosuil geblesseerd aan de buitenste ligamenten van de knie.

Junya Ito is twijfelachtig voor de wedstrijd tegen Standard. De Japanner liep tegen Antwerp een knieblessure op. Uitgerekend in de fase waarbij Genk een strafschop claimde voor een duwfout van Seck op Ito. “Geen strafschop, maar wel een blessure voor Ito, jammer genoeg”, zei Wolf op zijn persconferentie. “Ik begrijp nog altijd niet waarom de VAR niet iets langer de tijd heeft genomen om de fase te bekijken, want ik blijf erbij dat het een strafschop was.”

Deze voormiddag trok Ito naar het ziekenhuis voor een bijkomende check-up. “Hij is voor extra onderzoek naar het ziekenhuis gegaan en de buitenste ligamenten van de knie zijn geraakt. Op dit moment heeft hij behoorlijk wat pijn, maar Ito is een doorzetter. De wedstrijd tegen Standard komt er snel aan, op dit moment is hij zeker twijfelachtig.” Als Genk Ito moet missen, dan is dat zeker een aderlating voor de landskampioen in de topper tegen de Rouches. “Ito is een belangrijk wapen, dat heeft hij de voorbije weken getoond.”