Geen paniek bij Genk: "We willen het soms te mooi doen" Niels Vleminckx

04 april 2018

10u24 0 Racing Genk Een verloren bekerfinale, een zure late tegengoal op Club en een voorlopig zesde plaats in play-off 1: de wind zit Racing Genk niet in de zeilen. Technisch directeur Dimitri de Condé panikeert niet.

Racing Genk verloor op de openingsspeeldag van play-off 1 in extremis op het veld van de toekomstige kampioen. De Limburgers verloren nu drie wedstrijden op rij, drie toppers, met het kleinste verschil. 1-0 tegen AA Gent in de reguliere competitie, 1-0 tegen Standard in de bekerfinale, 1-0 tegen Club. "De tegentreffer op Club op zich deed niet zo’n pijn. Het was vooral de timing: zo laat smaakt het extra zuur. Maar we mogen niet vergeten dat we maandag de evenknie waren van de beste ploeg van het land», zegt technisch directeur Dimitri De Condé. «De groep is opgestaan en toont zich weerbaar na de verloren bekerfinale. Dát signaal hadden we nodig en was het allerbelangrijkste voor het verdere verloop van de play-offs.»

«Het is een feit dat we tegen AA Gent, Standard en nu tegen Club met het kleinste verschil verliezen. Waaraan ligt dat? Het is alweer een slopend seizoen geweest. Daardoor zit het spontane te weinig in de groep. We missen ook wat leepheid in de ploeg. De manier waarop die strafschop valt tegen Club is daar een goed voorbeeld van. Het is aan de trainer om dat er voor een stuk in te brengen. Maar daar ligt ook verantwoordelijkheid bij de sportieve leiding: hoe kunnen we dat volgend seizoen bijsturen? We zullen dat samen met de coach bekijken. Als we spreken van een over-mijn-lijk-mentaliteit: daar kunnen we nog tien procent beter worden. We willen het soms te mooi doen, spelen iets te weinig in functie van elkaar. Al stellen we vast dat we collectief al een flinke stap voorwaarts hebben gezet.»

Feit blijft dat enkel AA Gent na Nieuwjaar een betere reeks heeft neergezet dan Racing Genk. «Ik zie de hand van Philippe Clement», aldus De Condé. «We zijn de voorbije maanden een zeer moeilijk te bekampen ploeg geworden. Alleen hebben we de voorbije jaren wel gezien dat we een serieuze dip kregen tussen september en november. Het is zaak om er nu voor te zorgen dat die dip zich in de play-offs niet herhaalt.»

Schrik om Europees voetbal mis te lopen, heeft De Condé niet. «Het is geen must. We moeten eerlijk kijken naar waar we op dit moment als club staan. Het moét niet, we wíllen wel heel graag. Ook al omdat we door Europees voetbal bepaalde jongens langer zullen kunnen houden. Zijn we dood als dat niet lukt? Neen. We gaan ‘volle bak’ vlammen om op te schuiven in het klassement, maar de focus ligt op de lange termijn.»