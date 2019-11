Game over: Racing Genk ontslaat coach Felice Mazzu KDZ/FDZ/ABD

12 november 2019

09u58 20 Racing Genk Racing Genk neemt afscheid van Felice Mazzu, een speciale raad van beheer heeft vandaag zijn ontslag bekrachtigd. Genk verloor de match die het moest winnen kansloos tegen AA Gent. De Limburgers kennen met 20 op 42 een desastreuze competitiestart. Ook de assistenten van Mazzu worden aan de deur gezet, boegbeeld Domenico Olivieri zal voorlopig de trainingen leiden.

De integrale mededeling waarin het ontslag van Mazzu werd bekendgemaakt:

“Felice Mazzu is niet langer trainer van KRC Genk.

De club heeft ook de samenwerking met assistenten Tom Van Imschoot, Denis Dessaer en Sandro Salamone beëindigd.

De voorbije weken was de trend hoe langer hoe meer negatief, en de clubleiding heeft niet meer het gevoel dat de huidige technische staf nog voor een ommekeer kan zorgen.

De club beseft dat de ploeg na de landstitel opnieuw in opbouw is, maar het verschil tussen de intrinsieke kwaliteit van de spelersgroep en de prestaties is te groot.

KRC Genk heeft respect voor het werk van Felice Mazzu, die zich op elk ogenblik een gentleman en een warme persoonlijkheid heeft getoond. De club bedankt hem en zijn assistenten voor hun toewijding en wenst hen veel succes in de toekomst.

In afwachting van de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer zal boegbeeld Domenico Olivieri de trainingen leiden, bijgestaan door beloftentrainer Kevin Van Dessel.”

Het was een korte, slapeloze nacht voor Felice Mazzu, na de nederlaag van zondag tegen AA Gent. De Genkse coach verliet zondagavond rond 23 uur de Luminus Arena en meldde zich amper acht uur later opnieuw op de club. De basisspelers bleven binnen voor verzorging, de invallers trainden onder leiding van assistenten Tom Van Imschoot en Denis Dessaer. Mazzu verscheen niet op het oefenveld. Bij het verlaten van het stadion rond de middag wilde noch Mazzu, noch technisch directeur Dimitri de Condé enige commentaar kwijt. Zondag na de wedstrijd liet Mazzu zich nog ontvallen dat hij van het bestuur geen signalen had ontvangen dat het tegen Gent ‘do or die’ was voor hem. De Condé daalde na de wedstrijd naar de mixed zone af en zei dat de prestatie tegen AA Gent “Genk onwaardig” was.

Racing Genk hield vandaag een speciale raad van beheer waarop het ontslag van Mazzu werd geofficialiseerd. Gisteren kon dat niet omdat voorzitter Peter Croonen pas ‘s avonds terugkeerde van vakantie in Nice.

Ethisch correct?

Meer dan over het ontslag van Mazzu ging het op die vergadering over diens opvolger. Racing Genk onderzocht de voorbije weken al voorzichtig enkele pistes en die gesprekken zullen de komende dagen worden geïntensifieerd. De namen van Wouter Vrancken en Bernd Storck duiken opnieuw op. Vrancken is een ex-Genkspeler en maakt indruk met KV Mechelen. Voor het vertrek naar Liverpool werd de piste-Vrancken afgedaan als ‘onzin’. Storck stond vorige zomer al op het lijstje in Genk om Philippe Clement op te volgen, maar moest het toen afleggen tegen Felice Mazzu. Hij is intussen aan de slag bij Cercle Brugge. In de entourages van beide trainers wordt er met klem ontkend dat er al enig contact is geweest tussen Genk en hun cliënten. “Maar als Genk komt aankloppen, verwachten we wel dat Vrancken zal luisteren”, klinkt het in Mechelen.

Daarnaast is het nog maar de vraag hoe ethisch correct het is om als voorzitter van de Pro League, in het geval van Peter Croonen, in volle competitie de trainer van een andere eersteklasser af te snoepen. Genk onderzocht ook de Duitse markt op zoek naar een mogelijke opvolger voor Mazzu.

Vanhaezebrouck

In de categorie trainers die vrij zijn én de Belgische competitie goed kennen, springt natuurlijk de naam van Hein Vanhaezebrouck in het oog. Intern staat een deel van het bestuur in elk geval niet weigerachtig tegenover een terugkeer van Vanhaezebrouck, de man die AA Gent in 2015 nog naar een eerste landstitel leidde. Alleen is de vraag hoe de supporters zouden reageren. HVH was tien jaar geleden al aan de slag met Genk en werd eind november 2009 ontslagen na tegenvallende prestaties. Momenteel is hij aan de beterhand nadat hij met een virus werd opgenomen in het ziekenhuis, maar bij Genk maken ze zich best niet teveel illusies. “Ik heb dit seizoen een sabbatjaar ingelast en daar ga ik me sowieso aan houden”, zegt Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad. “Ik zal tot juni uitsluitend als analist en columnist optreden.”