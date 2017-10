Game over Albert Kjell Doms

22u00 13 Photo News Racing Genk Racing Genk blijft ziek en Albert Stuivenberg zal de remedie niet vinden. Hier is iemand nodig die opnieuw vuur krijgt in dit elftal. De 1-1 van Ingvartsen was een doekje voor het bloeden.

Heeft Marcus Ingvartsen voor de tweede keer in evenveel wedstrijden het vel van zijn coach gered? Uitstel van executie wat ons betreft. Terwijl het kalf na een dramatische partij verdronken leek tikte de Deen een voorzet van Samatta voorbij Bailly. Dan kun je je wel verschuilen achter het vele balbezit - 80% tegen 20% op een bepaald moment - of de 20 afgedwongen hoekschoppen, maar dit Racing Genk is doodziek. Tussen Stuivenberg en zijn groep is het op, de chemie is weg, dat zie je aan de lusteloosheid waarmee sommigen rondsloffen.

De begrafenissfeer aan de rust was tekenend. We hebben de Luminus Arena zelden zo donker geweten. Mensen die gelaten onderuitgezakt in hun stoeltje hingen. Een achterstand tegen Moeskroen, daar wordt al niet vreemd meer van opgekeken. Berusting heet dat. Illustratief ook voor dit Racing Genk óp het veld, 't is hopeloos. Neen, dit krijgt de Rotterdammer niet meer rechtgetrokken. Tegen Moeskroen probeerde Stuivenberg het opnieuw in een andere veldbezetting. 4-4-2, met een ruit op het middenveld deze keer. Berge als enige controleur. Malinovskyi links, Schrijvers rechts en Pozuelo in steun van de spitsen Ingvartsen en Samatta.

Het eerste kwartier was nog min of meer bemoedigend. Uronen en Mata benutten de ruimte goed en kwamen vaak op, zonder grote kansen te creëren. Genk dwong wel zeven hoekschoppen af - Colley kopte de beste kans helemaal vrijstaand naast - en had balbezit met hopen. Maar een flits, een versnelling, iets om de tegenstander te verrassen. Neen, het zit er niet in. Genk verviel na die eerste vijftien minuten in zijn oude gewoontes. Lusteloos zwalpten ze wat over het veld. Het nadeel van Malinovskyi links in een ruit op het middenveld te zetten is dat daar gegarandeerd mogelijkheden liggen voor de tegenpartij. De Oekraïner staat niet bepaald bekend om zijn verdedigend vernuft.

Moeskroen profiteerde er aanvankelijk niet van, maar je voelde zo dat het vroeg of laat wel raak zou zijn. Rotariu kreeg alle vrijheid in de Genkse zestien - werkelijk niemand probeerde de Roemeen aan te vallen - en krulde de bal lekker voorbij Vukovic. 0-1, de kroniek van een aangekondigde achterstand.

Meer van hetzelfde oeverloze gebrei na de pauze. Alejandro Pozuelo kreeg de beste kans. De Spanjaard stond alleen voor Bailly maar besloot het balletje opzij te leggen naar... Tja naar wie? Stuivenberg haalde Schrijvers en Pozuelo nog naar de kant. De Spanjaard deed geen moeite om zijn ongenoegen te verbergen, negeerde het handjeklap met zijn coach en koelde zijn woede met een vuistslag van de dug-out. Genk kwam toch nog op gelijke hoogte dankzij een goal van Ingvartsen. De derde van de Deen in twee wedstrijden, daar bleef het bij. Dit gaat van kwaad naar erger.

