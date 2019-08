Exclusief voor abonnees Gaetan Coucke, van doelman van Lommel naar Champions League: “Ik ben Courtois niet. Ik ben Coucke” Kjell Doms

23 augustus 2019

07u00 0 Racing Genk Een uitleenbeurt aan Lommel maakte een vent van Gaetan Coucke (21). Een achillespeesblessure bij Danny Vukovic maakte van hem plots ook de doelman waarmee Genk op het kampioenenbal verschijnt. “Ik leef in een droom­wereld.”

Gaetan, hoe heb jij dat moment waarop Vukovic zich blesseerde beleefd?

“Ik was er niet bij toen het gebeurde. Wij hadden een oefenwedstrijd die dag en ik moest later op de club zijn. Toen ik in de kleedkamer kwam voor de bespreking, vertelde Guy Martens me dat ik in doel zou staan tegen KV Mechelen. Ik wist aanvankelijk ook niet hoe erg Danny eraan toe was. Het was een dubbel gevoel. Ik was blij dat ik mijn kans zou krijgen, maar Danny is meer een vriend dan een ploegmakker.”

Je verhaal bij Genk vertoont ­opvallend veel gelijkenissen met Thibaut Courtois. Ook hij werd plots uit het niets eerste doelman.

“Ja, maar verder is het zinloos om mij te meten met Courtois. Hij is echt een uitzonderlijk talent, zo lopen er niet veel rond. Ik ben Coucke en ik wil mijn eigen verhaal schrijven in Genk.”

