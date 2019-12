Gaat Genk in januari toch nog voor nieuwe doelman? “In onze filosofie kan het zijn dat we iemand huren” JBE/ODBS

11 december 2019

12u27

Bron: VTM NIEUWS 0

Een dag na Napoli - Genk zindert vooral de flater van Maarten Vandevoordt na, net in zijn Champions League-debuut als jongste keeper ooit op het kampioenenbal. Het siert KRC Genk dat ze de 17-jarige knaap in bescherming nemen. Na trainer Wolf gisteren, vandaag ook voorzitter Croonen. “Dit is waar we als club voor staan: jonge jongens kansen geven. Wij vinden nog altijd dat Gaetan (Coucke, nvdr) en Maarten hele beloftevolle keepers zijn die het verdienden die kans te krijgen. Dat neemt niet weg dat je in het voetbal constant moet evalueren.” Dan toch een meer ervaren vervanger voor de gekwetste Vukovic in januari aantrekken? “Als we iets doen, zou het in onze filosofie logischer zijn dat we een keeper huren in plaats van te kopen. We gaan zorgen dat we voor elke uitkomst van de evaluatie klaar zijn.”

Croonen: “Verschil in efficiëntie was te groot”

BiJ VTM NIEUWS blikt de voorzitter van Genk ook nog even terug. “In deze fase hebben we als ploeg niet gebracht wat we kunnen brengen.” En hij keek ook vooruit: na 2024 komt er zo goed als zeker een Europese supercompetitie waarin het nog maar de vraag is of er daar hoegenaamd één Belgische club zal vertegenwoordigd zijn. “Ik ben er zeker van dat het plan niet zal uitgevoerd worden zoals het nu op tafel ligt.”