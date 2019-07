Exclusief voor abonnees From zero to hero: Maehle ziet status veranderd na titel met Genk Kjell Doms

17 juli 2019

07u52 0 KRC Genk Als kampioen is alles anders. Vraag het maar aan Joakim Maehle (22). ‘Fra nul til helt.’ Deens voor ‘From zero to hero’ en dat in een paar maanden tijd. “Plots was ik twee weken lang voorpaginanieuws.”

Een leven in de anonimiteit is er niet meer bij. Landskampioen Joakim Maehle is een ster geworden in eigen land, een mes dat aan twee kanten snijdt. Plots is elke quote van de jongen uit Østervra groot nieuws. Zoals op het EK voor beloften afgelopen maand. Toen Maehle ‘f***ing annoyed’ was dat hij op de bank moest starten in de eerste poulewedstrijd tegen Duitsland. “Alles wat ik zei, werd opgeblazen in de media. De kranten maakten ervan dat ik tegen de coach was en tegen mijn ploeg, terwijl ik het zo helemaal niet had bedoeld. Meteen na de wedstrijd spurtte ik naar binnen om mijn loopschoenen aan te trekken om wat bij te trainen, daardoor vergat ik de 12 Deense fans die er waren te groeten met de rest van mijn ploegmakkers. Ook dat werd op zo’n manier uitvergroot en tegen mij gebruikt. Ik heb dan op Twitter uitgelegd wat er gebeurd was, dat werd door de media dan weer gezien als een publiekelijke verontschuldiging. Crazy, hoe snel het allemaal gaat. Een jaar geleden wist niemand wie ik was, nu domineerde ik twee weken alle krantenkoppen. Kampioenen worden met het vergrootglas bekeken, dat heb ik snel geleerd”, lacht de rechtsback. “Maar het voelt ook wel verdomd goed. Het heeft een tijdje moeten bezinken alvorens ik besefte wat we gepresteerd hadden.”

