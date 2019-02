FOTO. Pozuelo stapt samen met andere Genk-spelers op vliegtuig richting Praag TLB

13 februari 2019

Zoals gemeld is Alejandro Pozuelo net als de andere spelers van Racing Genk op het vliegtuig richting Praag gestapt. In Tsjechië moet Racing Genk morgenavond een goede uitgangspositie bij mekaar proberen te voetballen tegen Slavia Praag, autoritaire leider in de vaderlandse competitie. ‘Pozo’, draaischijf van de fiere leider in de Jupiler Pro League, heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar de Canadese MLS-club Toronto. Maar Genk wil niet meewerken, omdat het Pozuelo anders kwijtspeelt in dé cruciale fase van de competitie. De Spanjaard dreigt met een rechtzaak, maar meldde zich dus toch gewoon voor de afreis naar Praag voor het Europa League-duel: