Exclusief voor abonnees Felice Mazzu na de pandoering: “Ik wil een groep zien die ópstaat” Kjell Doms

21 september 2019

09u22 0 Jupiler Pro League Na de praatsessies van de voorbije dagen na de 6-2 tegen Salzburg is het vanavond tijd voor actie. Staat Racing Genk op tegen KV Oostende? “Ik wil vuur en passie zien”, predikt Mazzu.

Dag drie na de slachting in Salzburg. In Genk krabbelen ze voorzichtig overeind. Felice Mazzu op kop. “Woensdag en donderdag was deze groep KO, begrijpelijk”, aldus Mazzu, om er dan snel aan toe te voegen: “Vandaag zag ik opnieuw plezier op training. We zijn erin geslaagd om nieuwe energie te vinden.”

