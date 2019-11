Felice Mazzu: “In Genk moeten ze zich eens afvragen of ik wel de enige verantwoordelijke was” ODBS

26 november 2019

20u26

Bron: Proximus Sports 0 RC Genk Voor het eerst in 25 jaar staat Felice Mazzu ‘s morgens niet op met voetbal in het hoofd. Vorige week aan de kant gezet door Genk na amper 21 matchen als opvolger van Clement. De Italobelg kijkt in eigen boezem, maar laat ook niet na een sneer te geven richting de Genkse beleidsbepalers.

Een dag na Genk - Gent (0-2) werd Mazzu ontslagen in de Luminus Arena. “Ik had toen snel begrepen dat het einde verhaal was”, aldus de ex-trainer van ook Charleroi bij Proximus Sports. “Je proefde de koude rond mijn persoon. In alle geledingen van de club en ook bij de fans. Enkele dagen ervoor was het nochtans ‘un gros match’ (een geweldige match) tegen Liverpool, maar Gent was de nederlaag te veel. Al moet ik zeggen dat ik na het verlies in Eupen (2-0 begin november, nvdr) al geen steun meer voelde. Ik werkte toen nochtans volledig naar mijn filosofie. Zij die beslist hebben me te ontslaan, moeten zich toch afvragen of ik de enige verantwoordelijke voor de malaise was.”

Wat Mazzu anders had gedaan? “Wel, dat ik mijn eigen filosofie niet sneller proberen te implementeren heb. Misschien heb ik te lang willen voortbouwen op het fantastische werk van mijn voorganger Clement. Maar op een gegeven moment moet je toch je eigen ideeën doordrukken. Dat heb ik te laat gedaan.”

Mazzu geeft toe dat hij afgelopen zaterdag naar Moeskroen - Genk gekeken heeft. “Om het werk van Wolf te beoordelen, is het natuurlijk veel te vroeg. Ik zag een goeie Paintsil, die de laatste weken onder mij niet meer speelde. Ik zag een betere Ito. Maar uiteindelijk was het toch weer vooral veel van hetzelfde. Een vroege tegengoal, achter de feiten aanlopen, terugkomen en een goal afgekeurd zien wegens buitenspel. Genk verdiende te winnen.”