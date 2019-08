Felice Mazzu: “Dat de mercato maar snel gedaan is” NVK

09 augustus 2019

14u03 0 Belgisch voetbal Genk-coach Felice Mazzu is blij. De transfermarkt in Engeland is gesloten. “Alleen jammer dat die bij ons tot 3 september open is. Want je voelt: er zijn spelers die er mee in hun hoofd zitten. Dat de mercato maar snel gedaan is.”

Vorige week had Racing Genk nog een collectieve offday tegen KV Mechelen. Zowel Mazzu als kapitein Sébastien Dewaest waren bezorgd. “Een gebrek aan mentaliteit”, klonk het. Een analyse die een week later, wanneer het stof gaan liggen is, nog steeds overeind blijft.

“Tactisch hebben we natuurlijk ook bepaalde zaken fout gedaan", zegt Mazzu. “Maar het is ook een feit dat we, gezien de sterkhouders die we verloren hebben, op een bepaalde manier moeten spelen. We hebben sterke gasten nodig. Jongens die hun hoofd ervoor willen leggen en hun lichaam in de strijd willen gooien. Dat heb ik te weinig gezien."

Mazzu heeft afgelopen week de tijd genomen om zijn spelers te spreken. Collectief, maar ook individueel. “Het kan zijn dat ik dit weekend één of twee zaken zal veranderen. Maar we gaan ook niet de hele boel omgooien omdat we een wedstrijd hebben verloren. Al verwacht ik tegen Zulte Waregem wel een reactie.”