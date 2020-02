FC Winstmachine: Genk deed meest lucratieve transfers in België, maar Chelsea spant de kroon SVBM

10 februari 2020

16u35 0 Voetbal Kassa Kassa in de Luminus Arena. KRC Genk boekte de voorbije twee mercato’s 44 miljoen euro winst. Al hinkt het nog ver achterop op sommige andere Europese handelshuizen.

Tijdens de zomer Leandro Trossard, Ruslan Malinovskyi en Joseph Aidoo. Afgelopen wintermercato Sander Berge en Ally Samatta. Het waren fijne tijden voor de Genkse penningmeester. De Limburgers slaagden er niet in de kampioenenploeg samen te houden, maar financieel waren de afgelopen transferperiodes voltreffers.Dat bewijzen cijfers van het CIES Football Observatory. Genk prijkt daar op de vijftiende plaats in de lijst van meest winstmakende voetbalclubs.

In totaal verkocht Genk voor 86 miljoen euro aan spelers. Naar Belgische normen een formidabel bedrag, zeker als je weet dat het geld op slechts een paar maanden de Luminus Arena binnenstroomde. Vooral de Engelse ploegen deden de kassa rinkelen. Sheffield United betaalde 21,5 miljoen euro voor Berge, Brighton legde 20 miljoen op tafel voor Trossard. Ook Samatta verkaste naar de Premier League: Aston Villa hoestte 10 miljoen euro op.

Om ook dit seizoen een competitief team op het veld te krijgen, gaf de landskampioen 42 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Voor recordaankoop Theo Bongonda telden de Limburgers 7 miljoen euro neer, de duurste binnenlandse transfer in België ooit. Genk plukte Ianis Hagi - zoon van - weg bij het Roemeense Viitorul voor 4 miljoen euro, maar hij voetbalt intussen op uitleenbasis bij Glasgow Rangers. Genk boekte gespreid over twee transferperiodes een winst van 44 miljoen euro. Daarmee zit het in de buurt van ploegen als Dinamo Zagreb, Crystal Palace en Atalanta. Een mooi bedrag, maar nog een eindje onder de toppers wat betreft winst uit transfers.

De vijf meest winstmakende clubs dit seizoen



1. Chelsea FC

Uitgaven: 45 miljoen euro

Inkomsten: 250 miljoen euro

Winst: 205 miljoen euro

In februari 2019 kreeg Chelsea een transferverbod opgelegd door de FIFA nadat het de regels inzake transfers van jeugdspelers had geschonden. Hierdoor trok de Engelse club in de zomer enkel de Kroaat Mateo Kovacic van Real Madrid aan voor 45 miljoen euro. The Blues incasseerden gedurende de twee transferperiodes maar liefst 250 miljoen euro aan uitgaande transfers. Bijna de helft van dat bedrag verdiende Chelsea aan Eden Hazard. De Rode Duivel kreeg in juni eindelijk zijn droomtransfer naar Real Madrid. De Koninklijke telde 100 miljoen euro neer, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen.

2. SL Benfica

Uitgaven: 64 miljoen euro

Inkomsten: 230 miljoen euro

Winst: 166 miljoen euro

De Portugese recordkampioen staat al jaren bekend als een talentenfabriek. João Félix is de laatste diamant die zich bij Benfica in de kijker van alle Europese topclubs speelde. Hij koos in de zomer van 2019 ietwat verrassend voor het Spaanse Atlético Madrid. Los Colchoneros telden een recordbedrag neer voor het Portugese wonderkind: 126 miljoen euro. Ook de transfer van Raul Jiménez naar Wolves legde Benfica geen windeieren. De Engelse club betaalde 38 miljoen euro voor de Mexicaanse spits. Benfica realiseerde in januari een van de opvallendste transfers door Julian Weigl weg te halen bij Borussia Dortmund voor zo’n 20 miljoen euro.

3. Ajax

Uitgaven: 64 miljoen euro

Inkomsten: 201 miljoen euro

Winst: 137 miljoen euro

In dit lijstje kan Ajax natuurlijk niet ontbreken. De Nederlanders waren vorig seizoen dé revelatie van de Champions League met sprankelend voetbal. Het resultaat van een uitgekiende strategie: jeugspelers voor veel geld verkopen en gevestigde waarden naar Nederland halen. Goudhaantjes Matthijs de Ligt en Frenkie De Jong verzilverden hun topseizoen. De Ligt trok naar Juventus voor 85 miljoen, Barcelona betaalde 75 miljoen voor De Jong. Ajax gebruikte het geld om Quincy Promes voor 15 miljoen euro weer naar de Eredivisie te halen. Ook in Luik rinkelde de kassa: Ajax betaalde Standard zo’n 12 miljoen euro voor middenvelder Razvan Marin.

4. Sporting CP

Uitgaven: 29 miljoen euro

Inkomsten: 121 miljoen euro

Winst: 92 miljoen euro

Een tweede Portugese club in de top vijf. Net als stadsrivaal Benfica staat Sporting bekend om zijn uitstekende jeugdopleiding, denk maar aan ene Cristiano Ronaldo. Toch haalde Sporting de grote bedragen niet uit jeugdspelers. Na maandenlang geflirt kreeg aanvoerder Bruno Fernandes in januari eindelijk zijn transfer naar de Premier League. Manchester United legde 55 miljoen euro op tafel, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. Raphinha trok al in de zomer de deur van het Estádio José Alvalade achter zich dicht. Rennes betaalde iets meer dan 20 miljoen euro.

5. Red Bull Salzburg

Uitgaven: 28 miljoen euro

Inkomsten: 103 miljoen euro

Winst: 75 miljoen euro

Mits wat meer hebzucht aan de onderhandelingstafel zou Red Bull Salzburg veel hoger in dit lijstje staan. De Oostenrijkers verdienen een pluim voor hun scoutingsapparaat. Elk seizoen brengt Salzburg een ploeg op de been die zijn plaats heeft tussen de Europese (sub)toppers. Ga het maar eens na bij Club Brugge of Genk. Tienersensatie Erling Braut Haaland scoort gemiddeld meer dan een doelpunt per wedstrijd. Dortmund deed het koopje van de winter door zijn afkoopclausule te betalen: 20 miljoen euro. Liverpool betaalde 8,5 miljoen euro voor de Japanner Minamino. Hier moet Salzburg toch meer uit kunnen puren?