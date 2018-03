Een week in het spoor van algemeen directeur Erik Gerits: "De stress voor de bekerfinale begint toch te komen" Kjell Doms

17 maart 2018

14u00 0 Racing Genk Tot mei leidt Erik Gerits (49) een dubbelleven. Gedeputeerde van de provincie Limburg én algemeen directeur van Racing Genk. In de aanloop naar de bekerfinale nestelden wij ons een week in zijn spoor. “Ik leef aan een razend tempo, maar ik als ergens voor ga smijt ik mij volledig.”

Maandag 12/03 - De eerste contractverlenging

“Een nederlaag bepaalt doorgaans de gemoedstoestand voor de rest van de week, maar nu is het anders”, lacht Gerits, terwijl hij er net een meeting met de topmensen van Nike heeft opzitten. De kledingsponsor heeft de lopende verbintenis met Genk voor vier jaar verlengd. “Het is jammer dat we verloren van Gent omdat we in een positieve flow zaten, maar het voornaamste is dat we ons voor play-off 1 geplaatst hebben én dat we in die bekerfinale zitten. De stress voor die finale begint te komen. Voor Nieuwjaar had niemand ons nog enige kans toegedicht om te staan waar we nu staan. We krijgen tien topwedstrijden geserveerd, voor onze club is dat heel belangrijk. Straks rijd ik naar Brussel voor de bekendmaking van de play-off-kalender. Een mooie kans voor mij om even te praten met de andere clubleiders. Ik draai 25 jaar mee, ik ken iederéén. Al waren dat meer de losse gesprekken voor een wedstrijd en ging dat nooit over het inhoudelijke.”

