Een dag in het spoor van... Pierre Denier op weg naar play-off 1 Kjell Doms

26 maart 2018

17u26 0

Team manager voor één dag. In aanloop naar de start van play-off 1 zette uw krant zich vandaag een hele dag in het spoor van de Genkse team manager Pierre Denier. Van het overleg met de ‘greenkeeper’, over het vastleggen van een oefenkamp, tot het afstellen van de mountainbikes voor de hersteltrainingen. "Wie denkt dat een team manager enkel het wedstrijdblad moet invullen heeft het grondig mis." Wat er dan wel dagdagelijks komt kijken bij die job van team manager, ontdekt u in onderstaande video.