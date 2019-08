Exclusief voor abonnees Een blik in het succesmodel van de Genkse TD Dimitri de Condé: “Ik wil gerust een zot halen, maar een zot die respect toont”



Stephan Keygnaert

03 augustus 2019

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk Die andere krant doopte hem na de landstitel van ­Racing Genk tot ‘de beste sportief directeur van België’. Dimitri de Condé (44) is zeer goed. Hij kan trainers en spelers inschatten, en volgt trouw – geïnspireerd door de sportieve baas van FC Sevilla, Monchi – zijn idealen: “Een trainer die vindt dat hij zomaar spelers kan aantrekken, onderschat de job van technisch directeur.” ‘Dimi’ de Condé: connaisseur, een tikkeltje eigenzinnig, en – zo hebben we zelf ervaren – uiterst aimabel.

“Een koppig kantje hebben, is niet altijd een nadeel in deze job (lacht). De transfer van Lucumi (van ­Deportivo Cali, Colombia, red.), bijvoorbeeld, is een moeilijk traject geweest. Om te beginnen was de Zuid-Amerikaanse markt nieuw voor mij. De taalbarrière maakte een en ander al lastiger, en ze hanteren ginder hun eigen onderhandelingstechnieken. ’t Is te zeggen: percentages van 30%, 40%, 50% op de doorverkoop zijn heel normaal voor die mannen. Racing Genk wil evenwel niet meegaan in die politiek – dat was al zo vóór mijn komst –, en daar blijf ik trouw aan.”

