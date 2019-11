Duitser Hannes Wolf (38) morgen voorgesteld bij Racing Genk: “We spreken elkaar binnenkort” Kjell Doms

18 november 2019

05u30 20 Racing Genk ‘t Is nu ook officieel: de jonge Duitse coach Hannes Wolf (38) wordt de opvolger van Felice Mazzu bij landskampioen Racing Genk. Onze redactie kreeg hem kort aan de lijn: “Sorry, ik kan nog niks zeggen. Maar we spreken elkaar binnenkort.” Wolf moet de Limburgers uit het slop trekken. Hij zat sinds mei van dit jaar zonder club. De Duitser werd toen ontslagen bij de Duitse traditieclub - en huidig tweedeklasser - Hamburger SV.

“Jürgen Klopp heeft voor een groot deel bepaald wie ik ben als trainer.” Hannes Wolf is gevormd door Jürgen Klopp. De twee werkten zes jaar lang nauw samen bij Borussia Dortmund. Klopp als hoofdcoach, Wolf als ‘coming man’ bij de jeugd. Nu krijgt hij zijn kans bij Racing Genk. Hannes Wolf heeft de afvallingskoers om er coach te worden gewonnen.

Naar trainers­normen is Wolf met zijn 38 jaar piepjong. Hij was vanaf het begin één van de kandidaten in Genk, al was er geen unanimiteit binnen het bestuur. Ook Bernd Storck en Besnik Hasi behoorden tot het lijstje van kanshebbers. Brys bood zichzelf aan, maar lag nooit echt in polepositie. Het was voor Genk geen makkelijke oefening om een coach weg te halen die elders onder ­contract ligt. Wolf is vrij, gretig én maakte een goede indruk tijdens de gesprekken. In Duitsland behoort hij tot de generatie van ‘laptoptrainers’. Trainers die zelf nooit op een hoog niveau voetbalden en coaching vooral uit wetenschappelijk oogpunt ­benaderen. Zoals Roger Schmidt (ex-Leverkusen), Julian Nagelsmann (RB Leipzig) en Domenico Tedesco (ex-Schalke 04).

Jeugd van Dortmund

Wolf, afkomstig van Bochum en spits van opleiding, heeft er geen grote spelers­carrière opzitten. Verder dan het tweede elftal van 1. FC Nürnberg en het nationale studentenelftal kwam hij niet. Tijdens zijn sportstudies aan de Ruhr-Universität van Bochum zette hij zijn eerste trainersstapjes bij de amateurs van SG Eintracht Ergste, vijf jaar later maakt hij zijn entree bij het tweede elftal van Borussia Dortmund.

Tussen 2011 en 2015 boekt Wolf zijn eerste successen bij de jeugdcategorieën. Hij werkte er nauw samen met Jürgen Klopp en nadien ook met Thomas Tuchel. In een interview is Wolf lovend over de samenwerking met Klopp. “We hebben zes jaar samengewerkt en ik heb enorm veel opgestoken van hem. Over de manier van voetballen, over de ­manier van trainen. Hij heeft mij voor een groot stuk gevormd als coach.” In vijf ­seizoenen wordt hij drie keer lands­kampioen, twee keer met de U17 van de Dortmund en één keer met de U19.

Het zorgt ervoor dat VFB Stuttgart hem in september 2016 een kans geeft als hoofdcoach. De ‘Traditionsverein’ staat op dat moment pas vijfde in de 2de Bundesliga. Wolf trekt het team uit het slop, wordt kampioen en leidt Stuttgart opnieuw naar de Bundesliga. Amper een half jaar later eindigt het sprookje echter in een nachtmerrie. Kort na de winterstop wordt hij aan de deur gezet omdat hij zelf aangeeft de greep op de kleedkamer te zijn verloren. Wolf gaat aan de slag als tv-analist voor ARD tijdens het WK in Rusland, in oktober 2018 krijgt hij opnieuw een kans in de 2de Bundesliga. Deze keer moet hij Hamburg depanneren. Met een stevige defensieve organisatie en zwierige omschakelingen leidt hij Hamburg naar de herfsttitel. Hij bereikt met HSV ook de halve finale van de Duitse ­beker, maar sneuvelt tegen RB Leipzig. In de competitie parkeert hij Hamburg op een vierde plaats en grijpt hij naast de promotie. Zijn contract wordt er niet verlengd.

Genk wordt voor Wolf dus zijn eerste buitenlandse club. Vandaag werd alles geofficialiseerd. Wolf brengt ook één assistent mee naar de Luminus Arena.