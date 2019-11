Exclusief voor abonnees Doek valt vandaag voor Felice Mazzu: “De kans van zijn leven woog te zwaar” Kjell Doms

12 november 2019

06u43 0 Racing Genk 160 dagen na zijn aanstelling zit het avontuur van Felice Mazzu (53) er alweer op bij Racing Genk. In de match van de waarheid werd de landskampioen negentig minuten lang te kijk gezet door AA Gent. Het Genkse bestuur eiste een kentering deze week, die kwam er niet. Einde verhaal voor Mazzu, dat wordt vandaag officieel bevestigd.

Voor Mazzu komt daarmee een einde aan één langgerekte zoektocht van 160 dagen. Zoeken naar de juiste spelers, de juiste speelwijze, de juiste manier van communiceren. Zoeken, maar niet vinden. We hebben bij Racing Genk op geen enkel moment de échte Felice Mazzu gezien en dat is doodjammer voor de man die na zes jaar Charleroi klaar was om eindelijk de top van het Belgisch voetbal te bestormen. Dimitri de Condé zag in hem de gedroomde opvolger van Philippe Clement. Een warme persoonlijkheid, met een maatschappelijke achtergrond die paste bij de identiteit van Racing Genk. En een trainer die er de voorbije jaren telkens weer in slaagde om van Sporting Charleroi een hechte ploeg te maken.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu