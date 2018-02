Dimitri de Condé overtuigd dat Genk de goede weg in sloeg: "Zonder passie zijn wij een gewoon clubje" Kjell Doms

17 februari 2018

11u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk Revolutie na revolutie in Genk. De voorzitter, de CEO, de trainer, niets bleef bij het oude. Aan de sportieve baas werd niet geraakt. Dimitri de Condé (43) blikt terug en kijkt vooruit. "Vanaf nu ben ik meer betrokken bij de onderhandelingen."

Racing Genk kwalificeerde zich op 6 februari voor de bekerfinale, maar ontsloeg een week later wel zijn CEO. Hoe heeft de technisch directeur alles beleefd?

De Condé: "Door de mindere sportieve resultaten hinken we vanaf de start achterop. Dat heeft de druk op de CEO én op mij doen toenemen. Maar we trekken ons op aan wat we na de winterstop zien."

Jullie grepen naast enkele targets, is de wintermercato mislukt volgens u?

"Neen, het is een speciale mercato geweest. Ik ben geen voorstander van een wintertransferperiode, maar door de vele blessures moesten wij iets doen. Blessures gelden blijkbaar niet meer als excuus, maar het is wel de realiteit. Noem mij een ploeg die zomaar zeven of acht spelers kan vervangen. De nieuwkomers hadden er moeten staan tijdens de winterstage, maar je hebt de markt niet in de hand. Ik ben wel blij dat ze meteen renderen. Seck kopt ons naar de bekerfinale en Ndongala bezorgt ons drie punten in Moeskroen."

