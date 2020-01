Dimitri de Condé over eventuele vertrek van Genkse sterkhouder Berge: “Ik weet niet of hij op één februari hier nog speelt” FDZ/MXG

28 januari 2020

15u10 1 Racing Genk “We zullen niet dieper ingaan op andere dossiers.” De persverantwoordelijke van Racing Genk probeerde het nog wel bij aanvang van de voorstelling van Didillon en Kouassi, maar natuurlijk werd de vraag gesteld of Sander Berge in Genk blijft.

De Condé antwoordde eerlijk. “Of ons werk af is? Dat is pas af op één februari. Er beweegt wel wat rond onze spelers, dan vooral rond Sander Berge. Ik heb geen duidelijk antwoord of hij op één februari nog op Genk is of niet. Het goede werk van de technische staf heeft soms ook nadelen – er is veel interesse in onze spelers. De bedragen zijn naar Belgische normen extreem hoog en dat maakt het complex. We praten daarover met Sander, maar de inhoud van die gesprekken houd ik onder ons.”

Genk heeft een bod van 20 miljoen euro van Sheffield United geweigerd voor de Noorse sterkhouder, die na afloop van de persbabbel wel nog gewoon meetrainde met de groep.