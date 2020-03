Didillon wil bij Genk blijven: “Ik denk dat ik op het juiste moment op de juiste plaats ben” PJC/KDZ/TLB

28 maart 2020

14u53

Bron: Le Républicain Lorrain 0 KRC Genk Thomas Didillon (24) heeft in een gesprek met Le Républicain Lorrain aangegeven graag te willen blijven bij KRC Genk, dat hem met aankoopoptie huurt van Anderlecht. Voorts legt de Fransman uit hoe zijn dagen er tegenwoordig uitzien. “De situatie is lastig, maar ik denk niet dat het aan ons is om te klagen.”

“Het is afwachten, maar ik heb het gevoel het maximum gegeven te hebben”, aldus Didillon over zijn voorbije maanden in Limburg. “Ik hoop dat er iets van komt, want dit is een goeie club om vooruitgang te boeken. De keeperstrainer is fantastisch, het werk is ‘geniaal’. Ondanks de huidige omstandigheden, denk ik dat ik op het juiste moment op de juiste plaats ben.” Navraag leert ons evenwel dat Genk nog geen knopen over Didillon heeft doorgehakt.

Didillon vertelt voorts hoe zijn dagen er momenteel zoal uitzien. “Net voor de lockdown werd afgekondigd, hebben we nog een meeting gehad op de club. Toen hebben we wat materiaal mee naar huis genomen en de medische staf heeft ons ingelicht over de situatie. Sinds we ‘opgesloten' zitten, stuurt de physical coach ons elke dag een programma. We zijn verdeeld in drie groepen: spelers die revalideren, spelers die fit zijn en de doelmannen. Er wordt ons gevraagd om video’s te maken van de oefeningen die we doen, zodat we kunnen laten zien dat we ijverig bezig zijn.”

Grappige filmpjes van Wolf

De Fransman is daarnaast ook positief over de rol van trainer Hannes Wolf. “Hij staat heel dicht bij de spelers”, zegt Didillon. “De trainer houdt regelmatig contact met ons en stuurt zelfs geregeld grappige video’s, om onze ‘geest’ wat te verlichten. Ook de WhatsApp-groep met de spelers proberen we dagelijks te voeden, om de moeilijke periode door te komen. Want lastig is de situatie echt wel. We moesten net één van de belangrijkste matchen van ons seizoen spelen. Als we wonnen, zaten we in play-off 1. Nu lijkt het wat alsof we met vakantie zijn, maar het verschil is dat we niet weten wanneer we zullen herbeginnen.”

Didillon is eerder sceptisch over een snelle hervatting van de competitie. “Wat heeft het voor zin om te voetballen als niemand naar de wedstrijden kan komen of als je de gezondheid van de mensen in gevaar brengt? Maar desondanks blijft het wel belangrijk om jezelf te motiveren om fysiek te blijven werken, we kunnen het ons niet veroorloven om niets te doen.”