Didillon meteen in doel tegen Charleroi KDZ/YP

31 januari 2020

13u54 0

Niet Gaetan Coucke, wél Thomas Didillon staat morgen in doel wanneer Genk Charleroi in de ogen kijkt. Dat bevestigde coach Hannes Wolf zopas op zijn persconferentie. “Thomas heeft veel ervaring en die kunnen we gebruiken. Het is zeer lastig voor Gaetan, maar hij heeft dit seizoen al meer gespeeld dan hij waarschijnlijk zelf had verwacht. Het is een moeilijke keuze, maar ik moet ze nu maken”, klinkt het bij de Genkse oefenmeester.

Coucke is de laatste maanden aan een moeilijk parcours bezig bij Genk. De doelman werd eerste keeper na de zware blessure van Danny Vukovic. Na enkele foutjes werd hij gepasseerd door Maarten Vandevoordt. Diens blessure zorgde er voor dat Coucke opnieuw uitzicht had op een basisplaats, maar de komst van Didillon steekt daar een stokje voor.

De Fransman wordt gehuurd van Anderlecht. Genk is sowieso gebaat met de winteraanwinst uit te spelen. Daardoor behouden ze 25 procent van de transferrechten op de Fransman, ook al wordt de aankoopoptie deze zomer niet gelicht.