Deze drie opties staan op shortlist van Racing Genk in zoektocht naar opvolger Mazzu Kjell Doms

16 november 2019

06u30 0 Racing Genk Moeizame zoektocht bij Racing Genk, naar een opvolger voor Felice Mazzu. Ook achter de namen op de shortlist blijven vraagtekens staan.

Hannes Wolf is één van die kandidaten op de shortlist. Donderdag zaten de Limburgers rond de tafel met de 38-jarige Duitser. Wolf heeft geen grote spelers­carrière achter de rug, verder dan het tweede elftal van FC Nürnberg raakte hij niet. Als trainer verdiende hij zijn sporen bij het tweede elftal van Dortmund. Daar werkte hij samen met onder meer Jürgen Klopp en Thomas Tuchel. In 2017 werd hij met VfB Stuttgart kampioen in de tweede Bundesliga, op het hoogste niveau was hij minder succesvol en werd hij in 2018 kort na de winterstop ontslagen. Vorig seizoen was hij met Hamburg opnieuw aan de slag in de Duitse tweede klasse, maar hij werd bedankt voor bewezen diensten nadat hij er niet in was geslaagd om HSV opnieuw naar de Bundesliga te leiden. Hij staat in Duitsland bekend als een zeer zachtaardige man. De laatste zachtaardige man zonder veel ervaring op het hoogste niveau die Genk binnenhaalde, was ­Albert Stuivenberg. Dat werd geen succes.

“De ploeg kennen is een pluspunt”, zei Dimitri de Condé een paar dagen geleden. Besnik Hasi en Bernd Thijs, op dit moment allebei aan de slag in Saudi-Arabië bij Al Raed passen wel perfect binnen dat profiel. Hasi werd in 1999 kampioen als speler van Racing Genk, zijn assistent Bernd Thijs werd ook kampioen bij Genk in 2002. Het duo Hasi-Thijs staat op het lijstje, maar volgens onze informatie wordt het vooral een dure opdracht om beide heren weg te halen uit het Midden-Oosten.

On hold

Ook Bernd Storck blijft op de radar staan van Racing Genk. De Duitser, die voorheen ook al in beeld was bij de landskampioen, is op dit moment aan de slag bij Cercle Brugge. Hij is niet van plan om de Vereniging zomaar in de steek te laten. Bovendien zou Storck een uitgebreide medische en fysieke staf willen meebrengen. Dat ligt gevoelig bij de landskampioen omdat ze in de Luminus Arena al over een prima omkadering beschikken.

De onderhandelingen met alle kandidaten staan op dit moment even on hold. Technisch directeur Dimitri de Condé is zijn stem kwijt en dat bemoeilijkt de gesprekken aan de onderhandelingstafel. Een definitieve doorbraak wordt zeker niet verwacht voor het begin van volgende week.