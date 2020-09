Dewaest weigert terugkeer bij A-kern Genk KDZ

18 september 2020

14u03 0 Racing Genk Hannes Wolf is weg, maar dat betekent niet dat Sébastien Dewaest terugkeert. De verdediger die door Wolf naar de B-kern werd verwezen, weigert om te spelen. Ondanks pogingen van De Condé en Olivieri om hem op andere gedachten te brengen.

Sébastien Dewaest is niet van plan om terug te keren bij de Genkse A-kern, ook niet na het ontslag van Hannes Wolf. De voormalige kapitein van Racing Genk kreeg het aan stok met de Duitser na een incident op training en werd daarop naar de B-kern verwezen. Dewaest - die dit seizoen nog tot spelen kwam - heeft aangeven nog deze transferperiode te willen vertrekken bij Racing Genk. Door het ontslag van Wolf werd de deur voor een terugkeer van Dewaest bij A-kern weer op een kier gezet, maar Dewaest heeft die deur nu zelf dichtgeslagen. “Ik heb geprobeerd om hem op andere gedachten te brengen, maar dat is mij niet gelukt”, zei T1-ad interim Domenico Olivieri zopas. “Ook Michel Ribeiro en Dimitri de Condé hebben met hem gepraat, maar zijn besluit staat vast. Hij wil vertrekken. Wat mij betreft is de deur zeker niet definitief dicht, voor in aanloop naar de wedstrijd tegen KV Mechelen steek ik mijn energie in de jongens die wél willen spelen voor Genk.” Door de rode kaart voor Carlos Cuesta in het duel tegen Beerschot wordt het puzzelen achterin voor Olivieri, Dewaest was een prima alternatief geweest.

