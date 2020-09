Dewaest niet meer in A-selectie Genk, voormalig aanvoerder wil deze transferperiode nog vertrekken KDZ

11 september 2020

11u33 1

Er zit een haar in de boter tussen Racing Genk en Sébastien Dewaest. De 29-jarige verdediger kwam dit seizoen nog niet in actie en heeft aangeven de club te willen verlaten, daarop is hij uit de A-kern gezet.

Vorig jaar was hij nog een heel seizoen kapitein en ook in het kampioenenjaar onder Philippe Clement speelde Dewaest een belangrijke rol. Dewaest is intussen ook al aan zijn vijfde seizoen bezig bij Genk en ontpopte zich in die periode tot een van de publiekslievelingen. Onder Hannes Wolf verdween Dewaest meer en meer naar het achterplan, de Duitser geeft de voorkeur aan het Colombiaanse duo Cuesta-Lucumi. Dewaest heeft wel nog een contract tot 2023 in Genk.