Dewaest naar B-kern Genk na verhitte discussie met Wolf, Anderlecht gecharmeerd volgens zijn management KDZ

12 september 2020

06u58 8 Racing Genk Sébastien Dewaest (29) is op weg naar de uitgang bij Racing Genk. Eerder deze week kreeg hij het op training aan de stok met trainer Hannes Wolf. Dewaest past niet langer in de plannen.

Sébastien Dewaest maakt niet langer deel uit van de Genkse A-kern. De man met 165 wedstrijden in vijf seizoenen op de teller lijkt nu op weg naar de uitgang. Aanleiding is een incident op training afgelopen woensdag. In een onderling partijtje elf tegen elf ging Dewaest hard in duel met middenvelder Mats Møller Daehli. De twee stonden even neus aan neus, maar tot een handgemeen kwam het niet. Trainer Hannes Wolf probeerde de gemoederen te bedaren waarna er zich een verhitte discussie ontspon tussen Dewaest en zijn coach. Er werden een aantal verwijten heen en weer geslingerd. Uiteindelijk werd Dewaest door Wolf naar binnen gestuurd. In het communiqué van de club luidt het dat in onderling overleg beslist is om Dewaest niet langer op te nemen in de A-kern omdat hij zelf aanstuurt op een vertrek. “Sébastien heeft gezegd en getoond dat hij niet langer met zijn hoofd en hart bij Genk zit”, vertelde Wolf in een kort statement. “We hebben spelers nodig die zich voor de volle honderd procent willen inzetten. We zullen zien hoe de situatie verder evolueert.” Verdere vragen over het onderwerp werden kordaat afgeblokt door de persverantwoordelijke. Damage control. Al wilde Dewaest op sociale media wel zijn kant van het verhaal kwijt, zonder op het incident in te gaan. “Al vijf jaar verdedig ik met trots de kleuren van deze club. Ik was fier dat ik me kapitein mocht noemen.”

Anderlecht gecharmeerd

Dewaest was vorig jaar kapitein en speelde ook het jaar voordien een belangrijke rol in het kampioenenjaar. Die clubliefde liet hij na de titel zelfs vereeuwigen in een tattoo. Dit seizoen is hij derde keuze achter het duo Cuesta-Lucumi. “Toen de coach besloot om mij die band af te pakken ging ik niet akkoord. Ook het feit dat ik tot dusver nog geen minuut heb gespeeld komt hard aan. De coach maakt de keuzes, ik kan niet anders dan die te respecteren. De toekomst zal uitwijzen of hij gelijk had of niet. Democratie bestaat ook in het voetbal en daarom heb ik de club laten weten dat er een oplossing moet komen.”

Het valt niet uit te sluiten dat Dewaest een opportuniteit is voor verschillende Belgische clubs. Onder meer Anderlecht is volgens zijn management gecharmeerd, het valt af te wachten of die interesse concreet wordt.

Afslanken kern

Intussen maakt Genk werk van het afslanken van de kern. Na Paintsil is nu ook Stephen Odey vertrokken. De 22-jarige Nigeriaanse spits komt dit seizoen op uitleenbasis uit voor de Franse tweedeklasser Amiens, dat ook een aankoopoptie bedong. Aan inkomende zijde rondde Racing Genk de komst van Bastien Toma af. De creatieve Zwitser tekende een contract tot 2024, mogelijk zit hij in de selectie voor de wedstrijd van maandag tegen Beerschot. (KDZ)