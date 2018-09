Dewaest is 9 kilo lichter met dank aan diëtist, personal coach en bokstrainingen: "Je moet je hoofd erbij houden of je krijgt klappen. In de ring én op het veld" Kjell Doms

14 september 2018

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk Een diëtist, een personal coach en twee bokshandschoenen. Drie ingrediënten die in het tussenseizoen voor een meta­mor­fose zorgden bij ­Sébastien Dewaest (27). "Ik ben nu veel bewuster bezig met mijn lichaam."



Vergeef het ons. Bij de inkomende transfers van Racing Genk vergaten we één naam mee te geven. Sébastien ­Dewaest. Hoewel hij aan zijn vierde seizoen bezig is in Genk lijkt het alsof hij een echte nieuwkomer is. 9 kilo lichter in vergelijking met hetzelfde tijdstip een jaar geleden. "Ik voel me ook een andere speler", zegt Dewaest, terwijl hij op adem komt van een sparringsessie met zijn vaste bokspartner.

