Dessers voorgesteld bij Racing Genk: "Ik ben er zeker van dat ik hier ook mijn goals zal maken” TLB/XC

02 juli 2020

13u30 2 KRC Genk Eerste werkdag voor Cyriel Dessers (25) bij KRC Genk vandaag. De nieuwe spits van de Limburgers trainde in de voormiddag al mee en werd zonet voorgesteld aan de pers. Dessers toonde zich zeer ambitieus. “Voor een Belgische topclub spelen was een droom. Dit is een grote stap vooruit.”



Op z’n 25ste gelooft Dessers dat hij nog stappen kan zetten. Genk is volgens hem de ideale club om dat te doen. “Ik ben redelijk laat in het profvoetbal gekomen en heb daardoor nog veel te leren. Ik ben ervan overtuigd dat dit een club is waar dat zeker moet kunnen. Dit is een grote stap vooruit. Van een goeie middenmotor naar een topclub. Ik was er ook aan toe en ik ben heel blij om eindelijk voor die topclub te kunnen spelen. Bovendien is Genk niet zomaar een club voor mij is. Genk is mijn club al sinds ik achttien jaar geleden begon en Sonck, Skoko en Dagano zag spelen. Zij speelden kampioen en Champions League, en ik zag Sonck - van wie ik een truitje droeg - scoren tegen Real Madrid”, vertelt Dessers, die met zijn vriendin in Hasselt gaat wonen. Met de fiets naar de training komen - zoals hij bij Utrecht deed - is hij echter niet van plan. “Ik ken de streek en de stad. Ik kijk ernaar uit om terug dicht bij huis te komen wonen en voetballen.”

Dessers werd topschutter in Nederland. De Eredivisie heeft de reputatie een offensieve competitie te zijn, waar verdedigen niet de prioriteit is. Dessers is het daar niet helemaal mee eens. “Ik heb tegen Matthijs de Ligt gespeeld, die voor 85 miljoen euro verkocht is aan Juventus. Ik denk toch dat hij een goeie verdediger is. En hij is niet de enige. Ik heb in Nederland gewoon tegen prima verdedigers gespeeld. Ik weet dat de Belgen een beetje schamper kunnen doen over de Nederlandse competitie. Maar er wordt daar een goed niveau gehaald. Ik zal me hier natuurlijk wel moeten aanpassen, ik ben er zeker van dat ik hier ook mijn goals zal maken.”



Dessers vindt dat hij in Nederland vooral een mature spits is geworden. “Ik ben als jongen naar daar gegaan en teruggekeerd als een volwassen voetballer. Toen ik naar Nederland trok, dácht ik dat ik heel hard trainde, maar nu besef ik dat ik toen nog niet de echte topprof was. Ook al deed ik wel mijn best. Voetbaltechnisch en tactisch heb ik veel geleerd, onder meer van Erik ten Hag. Er is ook een bepaalde rust in mijn hoofd gekomen als ik voor de goal kom. Dat heb ik ook getoond afgelopen seizoen, denk ik. Ik denk daarom dat het beste nog moet komen.”

De Condé: “We voelen dat timing perfect zit”

“We zijn heel blij dat Cyriel bij ons is”, opende Dimitri De Condé, de sportief directeur van Genk. “Het is een transfer die onze ambities onderstreept. We hebben vorig seizoen veel pech gehad, ook met de timing van de coronapandemie. We zaten in een positieve tendens, maar ons doel hebben we niet kunnen en mogen waarmaken. Maar we zitten niet stil en ik ben heel trots dat we de topschutter uit Nederland naar hier kunnen halen. Ik ken Cyriel al lang, hij maakte onze beloften ooit dood. Ik ben hem daarna blijven volgen en hij heeft zich goed ontwikkeld. Cyriel voelde zelf ook dat hij een stap moest zetten en we denken dat de timing perfect zit.”

Dessers trainde deze voormiddag al mee met Genk:



