Dessers voor vier jaar naar Genk: “Nu ben ik waar ik wil zijn” KDZ

01 juli 2020

20u04 0

Racing Genk Racing Genk heeft woensdag de transfer van Cyriel Dessers afgerond. De 25-jarige aanvaller tekende een contract voor vier seizoenen en wordt morgen voorgesteld.

Dessers komt over van Heracles Almelo, waarmee hij afgelopen seizoen met vijftien doelpunten gedeeld topschutter werd in de Nederlandse eredivisie. Eerder kwam hij uit voor zijn jeugdclub Oud-Heverlee Leuven (2013-2014), Lokeren (2014-2016), NAC Breda (2016-2017) en Utrecht (2017-2019).

Voor de in Tongeren geboren Dessers is Racing Genk “de club van zijn hart”. “Limburg is mijn thuis. Hier ben ik geboren”, zegt Dessers in een filmpje op de clubwebsite. “Als kleine jongen droom je van grootse dingen. Ik droomde van Racing Genk. Mijn ploeg. Ik zag mezelf spelen in dat mooie stadion. In het voetbal krijg je niets voor niets. Enkel hard werken loont. Hard werken om elke dag beter te worden en om je dromen waar te maken. Nu ben ik klaar. Nu ben ik waar ik wil zijn.”

Ook sportief directeur Dimitri de Condé is uitermate tevreden. “Cyriel heeft zich in Nederland uitstekend ontwikkeld als voetballer, en als een echte doelpuntenmaker. Hij is Belgisch, nog jong en helemaal klaar om de volgende stap te zetten in zijn carrière. Dat hij als kind al supporter was van onze club, maakt het alleen nog mooier.”

Bij Heracles gunt technisch directeur Tim Gilissen Dessers zijn transfer van harte. “Cyriel is dit seizoen de absolute blikvanger geweest en is heel belangrijk geweest voor het team. Wij vinden dat, op basis van zijn spel, zijn goals, zijn assists en bovenal zijn persoonlijkheid, Cyriel het heeft verdiend om nu de volgende stap te maken in zijn carrière.”.

